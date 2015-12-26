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Расписание служб в Храме Рождества ХРИСТОВА
п.Славянка
на январь 2017 года
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31.12 - в 16:00 Всенощное бдение.
01.01 - в 08:30 Божественная Литургия.
06.01 - в 16:00 Всенощное бдение.
07.01 - в 08:30 Праздничная Божественная Литургия.
07.01 - в 16:00 Всенощное бдение.
08.01 - в 08:30 Божественная Литургия.
13.01 - в 17:00 Чтение Акафиста святителя Василия Великого.
Православное радио "Радонеж" на волнах Ам-675Кц - с 22:00 до 23:00 ежедневно
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Найдено портмоне с документами на имя Данилова Александра Валерьевича. Тел.8-904-625-0368.
Найдена собака породы «Хаски». Верну только хозяину. Тел. 8-953-220-8892.
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