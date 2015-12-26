Роскошную коллекцию новогодних подарков приготовила для поклонников своей продукции фабрика «ПРИМОРСКИЙ КОНДИТЕР». Заказы уже принимаются. Скоро Новый год! Это самый любимый праздник в России, который дарит надежду на лучшие перемены. Это праздник, который объединяет всех за праздничным столом. Праздник – со своими традициями: новогодняя елка, подарки, мандарины, шампанское, и конечно же конфеты. Производимые из высококачественных натуральных ингредиентов в строгом соответствии ГОСТовским рецептурам сладости «ПРИМОРСКОГО КОНДИТЕРА» всегда нравились потребителям. Продукция фабрики пользуется особой любовью …