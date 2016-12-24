Недвижимость ПРОДАМ №49 (24.12.16)



1 – комн. кв., центр, с мебелью, 2 этаж, окна во двор, пластиковые окна, метапол, балкон застеклен, ул. 50 лет Октября 14. Рассмотрю любой расчет.

Тел. 8-914-718-6248.

1 – комн. кв., центр, ул. Молодежная, 2, 4 этаж, 30 м2.

Тел. 8-914-691-6450.

2 – комн. кв., ул. Чкалова, д. 22, кв.10, автономное отопление, 1600000 руб.

Тел. 8-924-124-9629.

2 – комн. кв., 43,4 м2, капитальный ремонт, мебель, бытовая техника.

Тел. 8-914-976-4625, 8-914796-2595.

2 – комн. кв., кирпичный дом, евроремонт, бойлер, теплый пол, железная дверь, домофон, интернет, с мебелью, ул. 50 лет Октября, 1 этаж.

Тел. 8-914-665-3380.

2 – комн. кв., 2 МКР, 1 этаж.

Тел. 8-924-332-05-56

3 – комн. кв., новый МКР, 3 этаж, комнаты раздельные, кухня 9 м2, большая прихожая, лоджия.

Тел. 8-902-481-6088.

Земельный участок в п. Зарубино, в собственности 15 соток, на участке имеется капитальная хоз. постройка.

Тел. 8-914-738-0336.

Земельный участок, район ХЦРБ, 25 соток, под ИЖС (аренда), имеется разрешение на строительство 2–этажного здания.

Тел. 8-914-725-0220.

Гараж в р-не Маньчжурки, погреб, свет. Размер 4 х 9,5.

Тел. 8-914-656-4447.

Полдома в п. Рыбак, 2 жилых этажа, 6 комнат, водоснабжение, все надворные постройки, баня, гараж, большой сад.

Тел. 8-914-732-9290.

Дом в ст. Славянке, 70 м2, с гостевым домиком, скважина, участок 15 соток, гараж, теплица, хоз. постройки. Цена 3800000 руб., возможен обмен на 2-3 – комн. кв. с ремонтом.

Тел. 8-914-689-6124.

2 здания, 740 м2, с земельным участком 20 соток, огороженные и подключенные. Продам или обменяю на кв.

Тел. 8-914-701-8884, 8-914-710-2122.