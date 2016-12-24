Барахолка ПРОДАМ №49 (24.12.16)



Диван «Москва», стенку и компьютерный стол.

Тел. 8-914-675-7672.

Зимнюю резину, р-ры 175-60-16, б/у, протектор до 7 мм, 4500 руб.

Тел. 8-914-339-0725.

Дрова, дуб чурками, 2500 руб. куб., колотые 3000 руб. куб.

Тел. 8-984-141-1040.

Куртку «Аляска», 54 р-р; ботинки лыжные, 38 р-р; шубу, натуральная овчина, 50 р-р; пальто д/с, оливкового цвета, пр-ва Германия; плащ той же фирмы; обувь фирменная, 35 р-р на высоком каблуке – туфли черные, босоножки голубые, ботиночки бежевые; смартфон «Леново», новый, в упаковке, с инструкцией и паспортом; видеорегистратор; эл. плитку с духовкой « Мечта».

Тел. 8-984-145-2047.

Вечернее платье на Выпускной, корсетное, Италия, ограниченная коллекция, ручная работа, р-р 42-44.

Тел. 8-914-710-1636.

Свадебное платье, р-р 44-48, недорого.

Тел. 8-924-249-1999.

Красивое свадебное платье, р-р 42. Шили на заказ. Сильно приталенное, из гипюра, спина открытая. В отличном состоянии.

Тел. 8-914-727-3822.

Свадебное платье, р-р 42-44, на корсете. Необычный покрой, спереди короткое, сзади шлейф. Очень пышное, материал юбки – рваный фатин. Корсет без всего лишнего. После чистки.

Тел. 8-914-962-6264.