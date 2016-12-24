«ВМРК» ведет ежемесячный набор на курсы по морским профессиям с возможностью трудоустройства в судоходные компании Дальнего Востока.
Тел. 8(423)231-83-16; 231-49-56.
В организацию требуется персональный водитель, проживающий в п. Славянка. Требования: опыт работы, без в/п. Ненормированный рабочий день, готовность к командировкам по Приморскому краю. Заработная плата по результатам собеседования.
Резюме направлять на эл.адрес: zmn@seampbt.ru,
тел. 8-924-735-0067.
В Морской порт в бухте Троицы требуются:
1. Докеры-механизаторы. Требование: наличие удостоверения “докер-механизатор”.
2. Специалист коммерческого отдела. Требование: образование не ниже средне-специального, знание персонального компьютера на уровне уверенного пользователя,
желательно знание английского языка, опыт работы приветствуется.
Заработная плата по результатам собеседования.
3. Заведующий складом. Требование: работа в программе 1С: Склад, организация работы склада, контроль деятельности подчиненных сотрудников.
Заработная плата по результатам собеседования.
Резюме направлять на эл. адреса: raa@seampbt.ru, in@seampbt.ru.
Тел. 8-924-249-2920.
В организацию требуется судовой агент. Должностные обязанности:
- обеспечение полной координации по взаимодействию судна с
портовыми, таможенными, пограничными и контролирующими органами;
- взаимодействие с судовладельцем; грузоотправителем. Требования:
- опыт работы, знание ВЭД, знание английского и китайского языков приветствуется.
Заработная плата по результатам собеседования.
Резюме направлять на эл.адрес: bae@seampbt.ru,
тел. 8-924-122-0604.
В магазин игрушек срочно требуется продавец!
Тел. 8-902-052-8119.
Продавцы в продовольственный магазин.
Тел. 8-914-702-5177, 8-914-976-5635.
В новое кафе (открытие в декабре) приглашаются для работы – повар, уборщица, бармен, кальянщик, администратор, официант.
Тел. 8-914-704-9689, (звонить пн-пт, с 10 до 18).
На постоянную работу требуется пекарь, стаж не обязателен, всему научим.
Тел. 8-924-124-9502.
Главный бухгалтер со знанием УСН, ЕНВД, ОСНО. Ведение трех юр. лиц (торговля, опт, розница, аренда, производство). В подчинении 4 сотрудника. Оформление согласно ТК РФ, нормированная рабочая неделя.
Тел. 8-924-237-0807.
Требуется сотрудница в ломбард. Образование не ниже средне-специального, ответственная, порядочная, без вредных привычек.
Тел. 8-914-712-8083, 45-559.
Резюме отправлять по адресу: v-phenix@mail.ru
Монтажники окон, балконов, натяжных потолков, кондиционеров. Звонить в рабочее время.
Тел. 8-914-738-0336.
В такси «Славянское» требуются водители.
Тел. 45-3-03.
Водители в такси «Новое».
Тел. 8-914-962-9669.