Барахолка ПРОДАМ №50 (31.12.16)



Диван «Москва», стенку и компьютерный стол.

Тел. 8-914-675-7672.

Зимнюю резину, р-ры 175-60-16, б/у, протектор до 7 мм, 4500 руб.

Тел. 8-914-339-0725.

Вечернее платье на Выпускной, корсетное, Италия, ограниченная коллекция, ручная работа, р-р 42-44.

Тел. 8-914-710-1636.

Свадебное платье, р-р 44-48, недорого.

Тел. 8-924-249-1999.

Красивое свадебное платье, р-р 42. Шили на заказ. Сильно приталенное, из гипюра, спина открытая. В отличном состоянии.

Тел. 8-914-727-3822.

Свадебное платье, р-р 42-44, на корсете. Необычный покрой, спереди короткое, сзади шлейф. Очень пышное, материал юбки – рваный фатин. Корсет без всего лишнего. После чистки.

Тел. 8-914-962-6264.