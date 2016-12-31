1 – комн. кв., солнечную, благоустроенную, 3 этаж, посуточно или помесячно.
Тел. 8-924-328-1697.
1 – комн. кв., меблированную (кроме холодильника), на длительный срок.
Тел. 8-908-461-8276.
1 – комн. меблированную кв. семейной паре на долгий срок.
Тел. 8-914-703-9091, 8-914-694-9277.
2 – комн. кв., меблированную, ул. Героев Хасана, 19.
Тел. 8-994-008-5460.
2 –комн. кв. по ул. 50 лет Октября, 14, до середины июля.
Тел. 8-914-674-6428.
2 – комн. кв., 3 этаж, меблированная, титан, застекленная лоджия, для семейной пары.
Тел. 8-924-841-2872, 8-924-148-9256.
Нежилое помещение под магазин, офис, 25 м2, ул. Молодежная, 2.
Тел. 8-994-008-5460.