Недвижимость СДАМ №50 (31.12.16)



1 – комн. кв., солнечную, благоустроенную, 3 этаж, посуточно или помесячно.

Тел. 8-924-328-1697.

1 – комн. кв., меблированную (кроме холодильника), на длительный срок.

Тел. 8-908-461-8276.

1 – комн. меблированную кв. семейной паре на долгий срок.

Тел. 8-914-703-9091, 8-914-694-9277.

2 – комн. кв., меблированную, ул. Героев Хасана, 19.

Тел. 8-994-008-5460.

2 –комн. кв. по ул. 50 лет Октября, 14, до середины июля.

Тел. 8-914-674-6428.

2 – комн. кв., 3 этаж, меблированная, титан, застекленная лоджия, для семейной пары.

Тел. 8-924-841-2872, 8-924-148-9256.

Нежилое помещение под магазин, офис, 25 м2, ул. Молодежная, 2.

Тел. 8-994-008-5460.