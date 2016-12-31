Требуются на работу №50 (31.12.16)



«ВМРК» ведет ежемесячный набор на курсы по морским профессиям с возможностью трудоустройства в судоходные компании Дальнего Востока.

Тел. 8(423)231-83-16; 231-49-56.

В организацию требуется персональный водитель, проживающий в п. Славянка. Требования: опыт работы, без в/п. Ненормированный рабочий день, готовность к командировкам по Приморскому краю. Заработная плата по результатам собеседования.

Резюме направлять на эл.адрес: zmn@seampbt.ru,

тел. 8-924-735-0067.

В Морской порт в бухте Троицы требуются:

1. Докеры-механизаторы. Требование: наличие удостоверения “докер-механизатор”.

2. Специалист коммерческого отдела. Требование: образование не ниже средне-специального, знание персонального компьютера на уровне уверенного пользователя,

желательно знание английского языка, опыт работы приветствуется.

Заработная плата по результатам собеседования.

3. Заведующий складом. Требование: работа в программе 1С: Склад, организация работы склада, контроль деятельности подчиненных сотрудников.

Заработная плата по результатам собеседования.

Резюме направлять на эл. адреса: raa@seampbt.ru, in@seampbt.ru.

Тел. 8-924-249-2920.

В организацию требуется судовой агент. Должностные обязанности:

- обеспечение полной координации по взаимодействию судна с

портовыми, таможенными, пограничными и контролирующими органами;

- взаимодействие с судовладельцем; грузоотправителем. Требования:

- опыт работы, знание ВЭД, знание английского и китайского языков приветствуется.

Заработная плата по результатам собеседования.

Резюме направлять на эл.адрес: bae@seampbt.ru,

тел. 8-924-122-0604.

В крупную торговую компанию требуется торговый представитель. Опыт работы приветствуется, способность к быстрому обучению, планирование, стремление к достижению результата, отчетность. Работа с торговыми точками на территории Хасанского района, контроль дебиторской задолженности, выполнение поставленных задач и планов, привлечение новых торговых точек.

Официальное трудоустройство, соцпакет, полная занятость.

Обращаться по тел: 8-925-252-50-52.

В магазин игрушек срочно требуется продавец!

Тел. 8-902-052-8119.

В новое кафе (открытие в декабре) приглашаются для работы – повар, уборщица, бармен, кальянщик, администратор, официант.

Тел. 8-914-704-9689, (звонить пн-пт, с 10 до 18).

На постоянную работу требуется пекарь, стаж не обязателен, всему научим.

Тел. 8-924-124-9502.

Требуется сотрудница в ломбард. Образование не ниже средне-специального, ответственная, порядочная, без вредных привычек.

Тел. 8-914-712-8083, 45-559.

Резюме отправлять по адресу: v-phenix@mail.ru

Монтажники окон, балконов, натяжных потолков, кондиционеров. Звонить в рабочее время.

Тел. 8-914-738-0336.

В такси «Славянское» требуются водители.

Тел. 45-3-03.

Водители в такси «Новое».

Тел. 8-914-962-9669.