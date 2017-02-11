Барахолка ПРОДАМ №01 (11.02.17)



Зимнюю резину, р-ры 175-60-16, б/у, протектор до 7 мм, 4500 руб.

Тел. 8-914-339-0725.

Огромный диван с двумя раздвижными креслами; кухонный гарнитур, б/у; плита стеклокерамика; вытяжка на кухню; жесткие диски Samsung, Toshiba.

Тел. 8-914-669-2205.

Кровать + к ней матрас (160 х 200 см) и матрас 130-140 х 200 см.

Тел. 8-914-71206832. WhatsApp.

Мясо домашней птицы, замороженные ягоды, зелень.

Тел. 8-914-707-0752.

Продам телок, 11-12 месяцев. Самовывоз из с. Безверхово Хасанского р-на.

Тел. 8-984-147-5933.

Отдам детские вещи на мальчика 2-5 лет.

Тел. 8-924-246-9686.