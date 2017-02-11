Зимнюю резину, р-ры 175-60-16, б/у, протектор до 7 мм, 4500 руб.
Тел. 8-914-339-0725.
Огромный диван с двумя раздвижными креслами; кухонный гарнитур, б/у; плита стеклокерамика; вытяжка на кухню; жесткие диски Samsung, Toshiba.
Тел. 8-914-669-2205.
Кровать + к ней матрас (160 х 200 см) и матрас 130-140 х 200 см.
Тел. 8-914-71206832. WhatsApp.
Мясо домашней птицы, замороженные ягоды, зелень.
Тел. 8-914-707-0752.
Продам телок, 11-12 месяцев. Самовывоз из с. Безверхово Хасанского р-на.
Тел. 8-984-147-5933.
Отдам детские вещи на мальчика 2-5 лет.
Тел. 8-924-246-9686.