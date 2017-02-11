На постоянную работу требуется пекарь.
Тел. 8-924-124-9502.
Бетонщики, сварщики, электромонтажники, маляры, охранники. Вахта.
Тел. 8-914-972-1115;
Повара, мясник, пекарь. з/п от 40000 руб. Вахта.
Тел. 8-914-797-8925.
В гостиницу «Паллада» требуется горничная, график дневной: 5/2, официальное трудоустройство.
Тел. 8-914-667-0954.
В Морской порт в бухте Троицы требуются:
1. Докеры-механизаторы. Требование: наличие удостоверения “докер-механизатор”.
2. Специалист коммерческого отдела. Требование: образование не ниже средне-специального, знание персонального компьютера на уровне уверенного пользователя,
желательно знание английского языка, опыт работы приветствуется.
Заработная плата по результатам собеседования.
3. Заведующий складом. Требование: работа в программе 1С: Склад, организация работы склада, контроль деятельности подчиненных сотрудников.
Заработная плата по результатам собеседования.
Резюме направлять на эл. адреса: raa@seampbt.ru, in@seampbt.ru.
Тел. 8-924-249-2920.
В организацию требуется судовой агент. Должностные обязанности: – обеспечение полной координации по взаимодействию судна с портовыми, таможенными, пограничными и контролирующими органами;
- взаимодействие с судовладельцем; грузоотправителем. Требования:
- опыт работы, знание ВЭД, знание английского и китайского языков приветствуется.
Заработная плата по результатам собеседования.
Резюме направлять на эл.адрес: bae@seampbt.ru,
тел. 8-924-122-0604.
Монтажники окон, балконов, натяжных потолков, кондиционеров. Звонить в рабочее время.
Тел. 8-914-738-0336.
В такси «Славянское» требуются водители.
Тел. 45-3-03.
Водители в такси «Новое».
Тел. 8-914-962-9669.