Требуются на работу №01 (11.02.17)



На постоянную работу требуется пекарь.

Тел. 8-924-124-9502.

Бетонщики, сварщики, электромонтажники, маляры, охранники. Вахта.

Тел. 8-914-972-1115;

Повара, мясник, пекарь. з/п от 40000 руб. Вахта.

Тел. 8-914-797-8925.

В гостиницу «Паллада» требуется горничная, график дневной: 5/2, официальное трудоустройство.

Тел. 8-914-667-0954.

В Морской порт в бухте Троицы требуются:

1. Докеры-механизаторы. Требование: наличие удостоверения “докер-механизатор”.

2. Специалист коммерческого отдела. Требование: образование не ниже средне-специального, знание персонального компьютера на уровне уверенного пользователя,

желательно знание английского языка, опыт работы приветствуется.

Заработная плата по результатам собеседования.

3. Заведующий складом. Требование: работа в программе 1С: Склад, организация работы склада, контроль деятельности подчиненных сотрудников.

Заработная плата по результатам собеседования.

Резюме направлять на эл. адреса: raa@seampbt.ru, in@seampbt.ru.

Тел. 8-924-249-2920.

В организацию требуется судовой агент. Должностные обязанности: – обеспечение полной координации по взаимодействию судна с портовыми, таможенными, пограничными и контролирующими органами;

- взаимодействие с судовладельцем; грузоотправителем. Требования:

- опыт работы, знание ВЭД, знание английского и китайского языков приветствуется.

Заработная плата по результатам собеседования.

Резюме направлять на эл.адрес: bae@seampbt.ru,

тел. 8-924-122-0604.

Монтажники окон, балконов, натяжных потолков, кондиционеров. Звонить в рабочее время.

Тел. 8-914-738-0336.

В такси «Славянское» требуются водители.

Тел. 45-3-03.

Водители в такси «Новое».

Тел. 8-914-962-9669.