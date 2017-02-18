Недвижимость ПРОДАМ №02 (18.02.17)



1 – комн. кв., 5 этаж, 36,5 м2, балкон застеклен, счетчики на г/в и х/в.

Тел. 8-914-680-3806, 8-924-328-32-09.

1 – комн. кв., 36,4 м2, 5 этаж, южная сторона, ул. Блюхера, 14.

Тел. 8-914-323-2482.

1 – комн. кв., центр, ул. 50 лет Октября, 4, 3 этаж, не угловая, 29 м2.

Тел. 8-914-971-7109, 8-914-076-1367.

1 – комн. кв., 32,9 м2, 2 этаж, 2 МКР, автономное отопление, счетчики на воду, бойлер, балкон застеклен, сделан хороший ремонт; стол обеденный, р-р 60 х 90.

Тел. 8-914-734-6682.

2 – комн. кв., 43 м2, 5 этаж, комнаты раздельные, окна пластиковые, балкон пластик, остеклен, сантехника поменяна.

Тел. 8-914-976-3554.

2 – комн. кв., 4 этаж, п. Славянка, 2 МКР, кирпичный дом, 47,6 м2, комнаты раздельные, лоджия 3 м2 с выходом из кухни, с ремонтом, кафель, линолеум, обои, софиты, окна пластиковые, входная дверь металлическая, счетчики, домофон.

Тел. 8-914-734-6361.

2 – комн. кв., 2 этаж, с ремонтом и перепланировкой, мебелью и бытовой техникой.

Тел. 8-914-796-2595, 8-914-976-4625.

2 – комн. кв., без ремонта, 1 МКР.

Тел. 8-914-963-8289.

2 – комн. кв., кирпичный дом, евроремонт, бойлер, теплый пол, железная дверь, домофон, интернет, с мебелью, ул. 50 лет Октября, 1 этаж.

Тел. 8-914-665-3380.

2 – комн. кв., 2 МКР, 1 этаж.

Тел. 8-924-332-05-56

3 – комн. кв., ул. Ленинская, 68, 2 этаж, теплая, перепланировка узаконена.

Тел. 8-914-689-4534.

4 – комн. кв., благоустроенную, 59 м2, центр, кирпичный дом, ул. Молодежная, 6, 2 этаж, автономное отопление (полный пакет документов), телефон, домофон, интернет, кондиционер.

Тел. 8-914-655-5922, 8-914-701-8886.

Земельный участок в п. Зарубино, в собственности 15 соток, на участке имеется капитальная хоз. постройка.

Тел. 8-914-738-0336.

Земельный участок, район ХЦРБ, 25 соток, под ИЖС (аренда), имеется разрешение на строительство 2–этажного здания.

Тел. 8-914-725-0220.

3 – комн. кв., 69,5 м2, 1 этаж, п. Витязь, 200 м. от моря, отопление автономное, под проживание, бизнес.

Тел 8-904-627-7772.

Полдома в п. Рыбак, 2 жилых этажа, 6 комнат, водоснабжение, все надворные постройки, баня, гараж, большой сад.

Тел. 8-914-732-9290.

Дом, с. Барабаш, 65 м2, приусадебный участок 25 соток, гараж, баня, сад.

Тел. 8-951-009-6748.

Дом в ст. Славянке, 70 м2, с гостевым домиком, скважина, участок 15 соток, гараж, теплица, хоз. постройки. Цена 3800000 руб., возможен обмен на 2-3 – комн. кв. с ремонтом.

Тел. 8-914-689-6124.

Капитальный гараж с документами, с погребом, 50 м2, О. П. или обменяю на грузовик 4ВД, 1,5-2 т.гр.п. Месторасположение: 20 м. от угла ул. Блюхера, 22. Звонить в любое время.

Тел. 8-914-067-0035.

2 здания, 740 м2, с земельным участком 20 соток, огороженные и подключенные. Продам или обменяю на кв.

Тел. 8-914-701-8884, 8-914-710-2122.