Требуются на работу №02 (18.02.17)



В газету «Хасанпресс» требуется главный редактор, обращаться в рабочее время.

Тел. 8-914-710-1626.

В гостиничный комплекс «Nattalika» требуются горничные.

Тел. 8-924-423-8109, 8-914-796-5994.

В Морской порт в бухте Троицы требуется системный администратор. Требования:

-знание серверных операционных систем Microsoft Windows Server 2008, 2012;

-знание пользовательских операционных систем Microsoft Windows Pro 8, 8.1;

-знание сопутствующих технологий Microsoft Server: DHCP, DNS, AD, GPO;

-знание «1С» на уровне «Пользователя»; умение работать с офисной техникой;

-знание и опыт работы с «компьютерным железом»;

-исполнительность.

Резюме направлять на эл.адрес: raa@seampbt.ru.

Тел. 8-924-249-2920.

На постоянную работу требуется пекарь.

Тел. 8-924-124-9502.

Разнорабочие, бетонщики, сварщики, охранники (обучение), повар, пекарь; з/п от 40000 руб. Вахта.

Тел. 8-914-670-3325, 8-914-972-1115.

В гостиницу «Паллада» требуется горничная, график дневной: 5/2, официальное трудоустройство.

Тел. 8-914-667-0954.

Монтажники окон, балконов, натяжных потолков, кондиционеров. Звонить в рабочее время.

Тел. 8-914-738-0336.

В такси «Славянское» требуются водители.

Тел. 45-3-03.

Водители в такси «Новое».

Тел. 8-914-962-9669.