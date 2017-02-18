В газету «Хасанпресс» требуется главный редактор, обращаться в рабочее время.
Тел. 8-914-710-1626.
В гостиничный комплекс «Nattalika» требуются горничные.
Тел. 8-924-423-8109, 8-914-796-5994.
В Морской порт в бухте Троицы требуется системный администратор. Требования:
-знание серверных операционных систем Microsoft Windows Server 2008, 2012;
-знание пользовательских операционных систем Microsoft Windows Pro 8, 8.1;
-знание сопутствующих технологий Microsoft Server: DHCP, DNS, AD, GPO;
-знание «1С» на уровне «Пользователя»; умение работать с офисной техникой;
-знание и опыт работы с «компьютерным железом»;
-исполнительность.
Резюме направлять на эл.адрес: raa@seampbt.ru.
Тел. 8-924-249-2920.
На постоянную работу требуется пекарь.
Тел. 8-924-124-9502.
Разнорабочие, бетонщики, сварщики, охранники (обучение), повар, пекарь; з/п от 40000 руб. Вахта.
Тел. 8-914-670-3325, 8-914-972-1115.
В гостиницу «Паллада» требуется горничная, график дневной: 5/2, официальное трудоустройство.
Тел. 8-914-667-0954.
Монтажники окон, балконов, натяжных потолков, кондиционеров. Звонить в рабочее время.
Тел. 8-914-738-0336.
В такси «Славянское» требуются водители.
Тел. 45-3-03.
Водители в такси «Новое».
Тел. 8-914-962-9669.