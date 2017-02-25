Недвижимость ПРОДАМ №03 (25.02.17)



1 – комн. кв., 5 этаж, 36,5 м2, балкон застеклен, счетчики на г/в и х/в.

Тел. 8-914-680-3806, 8-924-328-32-09.

2 – комн. кв., 2 этаж, с ремонтом и перепланировкой, мебелью и бытовой техникой.

Тел. 8-914-796-2595, 8-914-976-4625.

2 – комн. кв., без ремонта, 1 МКР.

Тел. 8-914-963-8289.

2 – комн. кв., кирпичный дом, евроремонт, бойлер, теплый пол, железная дверь, домофон, интернет, с мебелью, ул. 50 лет Октября, 1 этаж.

Тел. 8-914-665-3380.

2 – комн. кв., 7 этаж.

Тел. 8-914-653-5697.

2 – комн. кв., 2 МКР, 1 этаж.

Тел. 8-924-332-05-56

3 – комн. кв., ул. Ленинская, 49, 2 этаж.

Тел. 8-924-249-0696.

3 – комн. кв., ул. Ленинская, 68, 2 этаж, теплая, перепланировка узаконена.

Тел. 8-914-689-4534.

4 – комн. кв., благоустроенную, 59 м2, центр, кирпичный дом, ул. Молодежная, 6, 2 этаж, автономное отопление (полный пакет документов), телефон, домофон, интернет, кондиционер.

Тел. 8-914-655-5922, 8-914-701-8886.

Земельный участок в п. Зарубино, в собственности 15 соток, на участке имеется капитальная хоз. постройка.

Тел. 8-914-738-0336.

Земельный участок, район ХЦРБ, 25 соток, под ИЖС (аренда), имеется разрешение на строительство 2–этажного здания.

Тел. 8-914-725-0220.

Переуступлю право на аренду земельного участка на побережье, под строительство дома.

Тел. 8-908-988-5873.

3 – комн. кв., 69,5 м2, 1 этаж, п. Витязь, 200 м. от моря, отопление автономное, под проживание, бизнес.

Тел 8-904-627-7772.

Полдома в п. Рыбак, 2 жилых этажа, 6 комнат, водоснабжение, все надворные постройки, баня, гараж, большой сад.

Тел. 8-914-732-9290.

Дом, с. Барабаш, 65 м2, приусадебный участок 25 соток, гараж, баня, сад.

Тел. 8-951-009-6748.

Капитальный гараж с документами, с погребом, 50 м2, О. П. или обменяю на грузовик 4ВД, 1,5-2 т.гр.п. Месторасположение: 20 м. от угла ул. Блюхера, 22. Звонить в любое время.

Тел. 8-914-067-0035.