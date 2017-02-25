Барахолка ПРОДАМ №03 (25.02.17)



Зимнюю резину, р-ры 175-60-16, б/у, протектор до 7 мм, 4500 руб.

Тел. 8-914-339-0725.

Авторезина, р-р 195,65х15 (всесезонная), новая – 11000 руб.; диски на 15 с выносом на Town Ace, Эскудо и т.д. – 7000 руб.; GPS 72 GARMIN – 6000 руб.

Тел. 8-924-128-1782.

Двуспальную кровать, дешево, р-р 1600 х 2000, почти новая (1 год). Фото по WhatsApp.

Тел. 8-924-338-3919.

Кровать в хорошем состоянии, основание поднимается для хранения вещей, р-р 170 х 160 х 200; матрас, б/у, 130/200.

Тел. 8-914-712-6832.

Стенку спортивную, не цветная, малогабаритная. Две лестницы, кольца, турник, 600 рублей.

Тел. 8-924-423-2964.

Шифоньер 2-створчатый, купе (2 зеркальных витража), есть полки и вешала под плечики, 5000 руб.; кровать 2-спальную без матраса, состояние – «для дачи», 500 руб.; 3 ковра за 1000 руб. для дачи или баз отдыха (целые, чистые).

Тел. 8-924-423-2964.

Корсет пояснично-крестцовый орто КПК – 110, р-р М, пр-ва Россия, новый, 4000 руб.; корсет Orlett гиперэкстензионный HEB -999, пр-ва Германия, новый, цена договорная.

Тел. 8-914-723-5014, 48-8-14.

Норковую длинную шубу на стройную девушку, р-р 44-46. Цвет красивый бежевый, в отличном состоянии, срочно.

Тел. 8-908-988-5873.

Продам телок, 11-12 месяцев. Самовывоз из с. Безверхово Хасанского р-на.

Тел. 8-984-147-5933.