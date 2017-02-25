Недвижимость СДАМ №03 (25.02.17)



Комн. с мебелью. Вода проведена. Фото по ватсап; 6000 руб.+ свет + кабельное телевидение.

Тел. 8-914-700-6365, 8-914-690-1139.

1 – комн. кв., посуточно.

Тел. 8-914-960-2662.

1 – комн. кв., меблированная, на длительный срок.

Тел. 8-924-249-0334.

2 – комн. кв. семейной паре на длительный срок.

Тел. 8-914-328-4317.

2 – комн. кв., меблированную, на длительный срок или посуточно.

Тел. 8-914-719-4597.

2 – комн. кв., п. Славянка, 44,1 м2, с ремонтом, мебелью, ул. Героев Хасана, 3, домофон, счетчики ХВС и ГВС, балкон остеклен, придомовая территория под уличными видеокамерами, соседи не конфликтные.

Тел. 8-924-249-0803.

3 – комн. кв., меблированная, ул. Чкалова. Оплата 15000 руб. + электроэнергия + водоснабжение.

Тел. 8-924-249-0217.