Требуются на работу №03 (25.02.17)



В газету «Хасанпресс» требуется главный редактор, обращаться в рабочее время.

Тел. 8-914-710-1626.

В гостиничный комплекс «Nattalika» требуются горничные.

Тел. 8-924-423-8109, 8-914-796-5994.

Сиделка с проживанием в п. Славянка для женщины 67 лет. Обязанности: приготовление еды, уборка, контроль приема лекарств, уход, внимание и поддержка подопечной. Предоставляем для проживания отдельную комнату и питание.

Тел. 8-924-136-3313, 8-914-790-8224.

Продавец-кассир.

Вся информация по тел. 8-914-691-1427.

В Морской порт в бухте Троицы требуются:

1. Системный администратор. Требования:

-знание серверных операционных систем Microsoft Windows Server 2008, 2012;

-знание пользовательских операционных систем Microsoft Windows Pro 8, 8.1;

-знание сопутствующих технологий Microsoft Server: DHCP, DNS, AD, GPO;

-знание «1С» на уровне «Пользователя»; умение работать с офисной техникой;

-знание и опыт работы с «компьютерным железом»;

-исполнительность.

2. Специалист коммерческого отдела. Требование: образование не ниже средне-специального, знание персонального компьютера на уровне уверенного пользователя, знание английского языка, опыт работы приветствуется.

3. Заведующий складом. Требование: работа в программе 1С: Склад,

организация работы склада, контроль деятельности подчиненных сотрудников.

Заработная плата по результатам собеседования.

Резюме направлять на эл.адрес: raa@seampbt.ru, in@seampbt.ru.

Тел. 8-924-249-2920.

На постоянную работу требуется пекарь

. Тел. 8-924-124-9502.

Монтажники окон, балконов, натяжных потолков, кондиционеров. Звонить в рабочее время.

Тел. 8-914-738-0336.

В такси «Славянское» требуются водители.

Тел. 45-3-03.

Водители в такси «Новое».

Тел. 8-914-962-9669.