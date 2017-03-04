Недвижимость ПРОДАМ №04 (04.03.17)



Кв., 25 м2, (зал, кухня, прихожая), ул. Парковая, 4, 4 этаж, 500000 рублей.

Тел. 8-914-074-3859.

¼ долю в 2 – комн. кв., центр, ул. 50 лет Октября, 2, 3 этаж, цена 350000 рублей.

Тел. 8-924-527-0498.

1 – комн. кв., 36,4 м2, южная сторона, 5 этаж, ул. Блюхера, 14.

Тел. 8-914-323-2482.

1 – комн. кв., 5 этаж, 36,5 м2, балкон застеклен, счетчики на г/в и х/в.

Тел. 8-914-680-3806, 8-924-328-32-09.

2 – комн. кв., 2 этаж, с ремонтом и перепланировкой, мебелью и бытовой техникой.

Тел. 8-914-796-2595, 8-914-976-4625.

2 – комн. кв., без ремонта, 1 МКР.

Тел. 8-914-963-8289.

2 – комн. кв., п. Славянка ул. Молодежная, 10, 2 этаж, комнаты раздельные, 44 м2, теплая, сухая, пластиковые окна.

Тел. 8-914-708-1664, 48-4-01.

2 – комн. кв., 43 м2, 5 этаж, комнаты раздельные, балкон и окна пластик, сантехника новая пластик, счетчики на горячую и холодную воду.

Тел. 8-914-976-3554, 8-902-065-9711.

2 – комн. кв., п. Зарубино, 3 этаж,1300000 рублей, реальному покупателю торг.

Тел. 8-951-018-1565, 8-924-334-4211.

2 – комн. кв., 4 этаж, 47,6 м2, комнаты раздельные, ремонт есть, 2 МКР, ул. Блюхера.

Тел. 8-914-734-6361.

2 – комн. кв., кирпичный дом, евроремонт, бойлер, теплый пол, железная дверь, домофон, интернет, с мебелью, ул. 50 лет Октября, 1 этаж.

Тел. 8-914-665-3380.

2 – комн. кв., 7 этаж.

Тел. 8-914-653-5697.

2 – комн. кв., 2 МКР, 1 этаж.

Тел. 8-924-332-05-56

2 – комн. кв., п. Славянка, 44,1 м2, с ремонтом, мебелью, ул. Героев Хасана, 3, домофон, счетчики ХВС и ГВС, балкон остеклен, придомовая территория под уличными видеокамерами, соседи не конфликтные.

Тел. 8-924-249-0803.

3 – комн. кв., ул. Ленинская, 49, 2 этаж.

Тел. 8-924-249-0696.

3 – комн. кв., 56,4 м2, 2 МКР, 2 этаж, ул. Лазо, 30, с ремонтом.

Тел. 8-924-328-1270, 8-924-328-1853.

3 – комн. кв., ул. Ленинская, 68, 2 этаж, теплая, перепланировка узаконена.

Тел. 8-914-689-4534.

Земельный участок в п. Зарубино, в собственности 15 соток, на участке имеется капитальная хоз. постройка.

Тел. 8-914-738-0336.

Земельный участок, район ХЦРБ, 25 соток, под ИЖС (аренда), имеется разрешение на строительство 2–этажного здания.

Тел. 8-914-725-0220.

Переуступлю право на аренду земельного участка на побережье, под строительство дома.

Тел. 8-908-988-5873.

3 – комн. кв., 69,5 м2, 1 этаж, п. Витязь, 200 м. от моря, отопление автономное, под проживание, бизнес.

Тел 8-904-627-7772.

Полдома в п. Рыбак, 2 жилых этажа, 6 комнат, водоснабжение, все надворные постройки, баня, гараж, большой сад.

Тел. 8-914-732-9290.

Капитальный гараж с документами, с погребом, 50 м2, О. П. или обменяю на грузовик 4ВД, 1,5-2 т.гр.п. Месторасположение: 20 м. от угла ул. Блюхера, 22. Звонить в любое время.

Тел. 8-914-067-0035.