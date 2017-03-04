Недвижимость СДАМ №04 (04.03.17)



1 – комн. кв., посуточно.

Тел. 8-914-960-2662.

1 – комн. кв, меблированную, на длительный срок.

Тел. 8-964-436-6599.

2 – комн. кв. на длительный срок. Меблированная, есть вся бытовая техника, цена 17000 рублей + свет.

Тел. 8-914-075-6963.

2 – комн. кв, п. Славянка, ул. Героев Хасана, 19, 3 этаж, меблированная, посуточно или до июля месяца.

Тел. 8-914-329-7230.

2 – комн. кв, меблированная, на длительный срок, есть бытовая техника, интернет, Wi-Fi, кабельное ТВ.

Тел. 8-914-678-3993.

2 – комн. кв. семейной паре на длительный срок.

Тел. 8-914-328-4317.

2 – комн. кв., меблированную, на длительный срок или посуточно.

Тел. 8-914-719-4597.