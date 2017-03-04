В газету «Хасанпресс» требуется главный редактор, обращаться в рабочее время.
Тел. 8-914-710-1626.
Сиделка с проживанием в п. Славянка для женщины 67 лет. Обязанности: приготовление еды, уборка, контроль приема лекарств, уход, внимание и поддержка подопечной. Предоставляем для проживания отдельную комнату и питание.
Тел. 8-924-136-3313, 8-914-790-8224.
Продавец-кассир.
Вся информация по тел. 8-914-691-1427.
Продавец, грузчик.
Тел. 8-924-259-9650.
В компанию “Цифровая Мозаика” срочно требуются продавцы-консультанты. З/п от 25 000 рублей. Официальное трудоустройство, обучение за счет компании.
Тел. 8-914-667-5256, или 8-914-715-4036,
office.personal1@kpcc.ru.
В Морской порт в бухте Троицы требуются:
1. Системный администратор. Требования:
-знание серверных операционных систем Microsoft Windows Server 2008, 2012;
-знание пользовательских операционных систем Microsoft Windows Pro 8, 8.1;
-знание сопутствующих технологий Microsoft Server: DHCP, DNS, AD, GPO;
-знание «1С» на уровне «Пользователя»; умение работать с офисной техникой;
-знание и опыт работы с «компьютерным железом»;
-исполнительность.
2. Специалист коммерческого отдела. Требование: образование не ниже средне-специального, знание персонального компьютера на уровне уверенного пользователя, знание английского языка, опыт работы приветствуется.
3. Заведующий складом. Требование: работа в программе 1С: Склад,
организация работы склада, контроль деятельности подчиненных сотрудников.
Заработная плата по результатам собеседования.
Резюме направлять на эл.адрес: raa@seampbt.ru, in@seampbt.ru.
Тел. 8-924-249-2920.
На постоянную работу требуется пекарь.
Тел. 8-924-124-9502.
Монтажники окон, балконов, натяжных потолков, кондиционеров. Звонить в рабочее время.
Тел. 8-914-738-0336.
В такси «Славянское» требуются водители.
Тел. 45-3-03.
Водители в такси «Новое».
Тел. 8-914-962-9669.