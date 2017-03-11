Недвижимость ПРОДАМ №05 (11.03.17)



Кв., 25 м2, (зал, кухня, прихожая), ул. Парковая, 4, 4 этаж, 500000 рублей.

Тел. 8-914-074-3859.

¼ долю в 2 – комн. кв., центр, ул. 50 лет Октября, 2, 3 этаж, цена 350000 рублей.

Тел. 8-924-527-0498.

1 – комн. кв., ул. Молодежная, 2, 4 этаж, 30 м2, центр.

Тел. 8-914-691-6450.

1 – комн. кв., п. Славянка, ул. 50 лет Октября, 10, 5 этаж.

Тел. 8-914-321-6320.

1 – комн. кв., 3 этаж в 5-эт. доме, солнечная, теплая, 31,3 м2.

Тел. 8-953-202-1342.

1 – комн. кв., 36,4 м2, южная сторона, 5 этаж, ул. Блюхера, 14.

Тел. 8-914-323-2482.

1 – комн. кв., 5 этаж, 36,5 м2, балкон застеклен, счетчики на г/в и х/в.

Тел. 8-914-680-3806, 8-924-328-32-09.

2 – комн. кв., 2 этаж, с ремонтом и перепланировкой, мебелью и бытовой техникой.

Тел. 8-914-796-2595, 8-914-976-4625.

2 – комн. кв., ул. Дружбы, 24, 3 этаж. Цена 2400000 рублей.

Тел. 8-914-712-3899.

2 – комн. кв., 41,6 м2, центр, ул. 50 лет Октября, средний этаж в 9- эт. доме, солнечная, жилое состояние. Цена 2500000 рублей.

Тел. 8-914-793-0297.

2 – комн. кв., без ремонта, 1 МКР.

Тел. 8-914-963-8289.

2 – комн. кв., п. Славянка ул. Молодежная, 10, 2 этаж, комнаты раздельные, 44 м2, теплая, сухая, пластиковые окна.

Тел. 8-914-708-1664, 48-4-01.

2 – комн. кв., 43 м2, 5 этаж, комнаты раздельные, балкон и окна пластик, сантехника новая пластик, счетчики на горячую и холодную воду.

Тел. 8-914-976-3554, 8-902-065-9711.

2 – комн. кв., п. Зарубино, 3 этаж,1300000 рублей, реальному покупателю торг.

Тел. 8-951-018-1565, 8-924-334-4211.

2 – комн. кв., кирпичный дом, евроремонт, бойлер, теплый пол, железная дверь, домофон, интернет, с мебелью, ул. 50 лет Октября, 1 этаж.

Тел. 8-914-665-3380.

2 – комн. кв., 7 этаж.

Тел. 8-914-653-5697.

2 – комн. кв., 2 МКР, 1 этаж.

Тел. 8-924-332-05-56

2 – комн. кв., п. Славянка, 44,1 м2, с ремонтом, мебелью, ул. Героев Хасана, 3, домофон, счетчики ХВС и ГВС, балкон остеклен, придомовая территория под уличными видеокамерами, соседи не конфликтные.

Тел. 8-924-249-0803.

3 – комн. кв., 70 м2, ул. Героев Хасана, 15. Хороший ремонт, 3 этаж, дом утеплен со всех сторон. Автономное отопление. Солнечная. Большая лоджия 6 м2. Цена 3800000 руб., без торга или обмен на 1-комн. с вашей доплатой.

Тел. 8-914-712-8760.

3 – комн. кв., 56,4 м2, 2 МКР, 2 этаж, ул. Лазо, 30, с ремонтом.

Тел. 8-924-328-1270, 8-924-328-1853.

3 – комн. кв., ул. Ленинская, 68, 2 этаж, теплая, перепланировка узаконена.

Тел. 8-914-689-4534.

4 – комн. кв., п. Славянка ул. Лазо, 4 этаж, или обмен на 2 – комн. кв. во 2 МКР с доплатой.

Тел. 8-914-710-4228.

Земельный участок в п. Зарубино, в собственности 15 соток, на участке имеется капитальная хоз. постройка.

Тел. 8-914-738-0336.

Земельный участок, район ХЦРБ, 25 соток, под ИЖС (аренда), имеется разрешение на строительство 2–этажного здания.

Тел. 8-914-725-0220.

Полдома в п. Рыбак, 2 жилых этажа, 6 комнат, водоснабжение, все надворные постройки, баня, гараж, большой сад.

Тел. 8-914-732-9290.

Гараж (развилка Водопадка и Нерпа), 45 м2, земля и строение в собственности. Отличный подъезд в любое время года.

Тел. 8-914-718-6248.

Гараж лодочный, можно с катером, район старого пирса.

Тел. 8-924-249-0209.