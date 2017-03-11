Продам цыплят от кур-несушек.
Тел. 8-914-334-74-05
Продам телок, 11-12 месяцев. Самовывоз из с. Безверхово Хасанского р-на.
Тел. 8-984-147-5933.
Зимнюю резину, р-ры 175-60-16, б/у, протектор до 7 мм, 4500 руб.
Тел. 8-914-339-0725.
Межкомнатные двери, б/у, 2 х 80 и 2 х 70. Пластиковое окно «Монблан», б/у 1,37 х 1,33, тройной стеклопакет.
Тел. 8-914-799-4555.
Концентратор кислорода «Армед» 7F – 5L, для кислородной терапии, ингаляций, коктейля. Позволяет получить кислород 87-96% 5л/мин. Цена 46000 рублей.
Тел. 8-914-713-7791.