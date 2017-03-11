Недвижимость СДАМ №05 (11.03.17)



1 – комн. кв., посуточно.

Тел. 8-914-960-2662.

1 – комн. кв., и 2 – комн. кв., меблированные, центр, бытовая техника, титан. Можно посуточно.

Тел. 8-914-718-6248.

2 – комн. кв. на длительный срок. Меблированная, есть вся бытовая техника, цена 17000 рублей + свет.

Тел. 8-914-075-6963.

2 – комн. кв, п. Славянка, ул. Героев Хасана, 19, 3 этаж, меблированная, посуточно или до июля месяца.

Тел. 8-914-329-7230.

2 – комн. кв, меблированная, на длительный срок, есть бытовая техника, интернет, Wi-Fi, кабельное ТВ.

Тел. 8-914-678-3993.