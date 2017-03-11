1 – комн. кв., посуточно.
Тел. 8-914-960-2662.
1 – комн. кв., и 2 – комн. кв., меблированные, центр, бытовая техника, титан. Можно посуточно.
Тел. 8-914-718-6248.
2 – комн. кв. на длительный срок. Меблированная, есть вся бытовая техника, цена 17000 рублей + свет.
Тел. 8-914-075-6963.
2 – комн. кв, п. Славянка, ул. Героев Хасана, 19, 3 этаж, меблированная, посуточно или до июля месяца.
Тел. 8-914-329-7230.
2 – комн. кв, меблированная, на длительный срок, есть бытовая техника, интернет, Wi-Fi, кабельное ТВ.
Тел. 8-914-678-3993.