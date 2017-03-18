Недвижимость ПРОДАМ №06 (18.03.17)



1 – комн. кв., ул. Молодежная, 2, 4 этаж, 30 м2, центр.

Тел. 8-914-691-6450.

1 – комн. кв., 36,4 м2, 5 этаж, южная сторона, не угловая, сухая, ул. Блюхера, 14. Цена 1300000 рублей.

Тел. 8-914-323-2482.

1 – комн. кв., п. Славянка, ул. 50 лет Октября, 10, 5 этаж.

Тел. 8-914-321-6320.

1 – комн. кв., 3 этаж в 5-эт. доме, солнечная, теплая, 31,3 м2.

Тел. 8-953-202-1342.

1 – комн. кв., 5 этаж, 36,5 м2, балкон застеклен, счетчики на г/в и х/в.

Тел. 8-914-680-3806, 8-924-328-32-09.

2 – комн. кв., 2 этаж, с ремонтом и перепланировкой, мебелью и бытовой техникой.

Тел. 8-914-796-2595, 8-914-976-4625.

2 – комн. кв., ул. Дружбы, 24, 3 этаж. Цена 2400000 рублей.

Тел. 8-914-712-3899.

2 – комн. кв., 43 м2, 5 этаж, комнаты раздельные, балкон и окна пластик, сантехника новая пластик, счетчики на горячую и холодную воду.

Тел. 8-914-976-3554, 8-902-065-9711.

2 – комн. кв., п. Зарубино, 3 этаж,1300000 рублей, реальному покупателю торг.

Тел. 8-951-018-1565, 8-924-334-4211.

2 – комн. кв., 2 МКР, 1 этаж.

Тел. 8-924-332-05-56

2 – комн. кв., п. Славянка, 44,1 м2, с ремонтом, мебелью, ул. Героев Хасана, 3, домофон, счетчики ХВС и ГВС, балкон остеклен, придомовая территория под уличными видеокамерами, соседи не конфликтные.

Тел. 8-924-249-0803.

3 – комн. кв., 70 м2, ул. Героев Хасана, 15. Хороший ремонт, 3 этаж, дом утеплен со всех сторон. Автономное отопление. Солнечная. Большая лоджия 6 м2. Цена 3800000 руб., без торга или обмен на 1-комн. с вашей доплатой.

Тел. 8-914-712-8760.

3 – комн. кв., ул. Ленинская, 68, 2 этаж, теплая, перепланировка узаконена.

Тел. 8-914-689-4534.

4 – комн. кв. в центре, кирпичный дом, благоустроенная, автономное отопление (полный пакет документов), домофон, телефон, интернет, кондиционер.

Тел. 8-914-655-5922, 8-914-701-8886, 47-2-54.

4 – комн. кв., п. Краскино, ул. Н-киевская, 7, 4 этаж, 2100000 рублей.

Тел. 8-914-698-9026.

Земельный участок в п. Зарубино, в собственности 15 соток, на участке имеется капитальная хоз. постройка.

Тел. 8-914-738-0336.

Полдома в п. Рыбак, 2 жилых этажа, 6 комнат, водоснабжение, все надворные постройки, баня, гараж, большой сад.

Тел. 8-914-732-9290.

Дачный участок 9 соток (ближние дачи), СНТ МИР, ул. Солнце, 16. Цена 9000 рублей.

Тел. 8-914-339-3555.

Капитальный гараж, ул. Парковая, 9, бокс №11, общая площадь 64,5 м2, цена 400000 рублей. Обращаться с 8:00 до 9:30 и с 19:30 до 22:00.

Тел. 8-924-249-4299.