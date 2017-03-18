Барахолка ПРОДАМ №06 (18.03.17)



Продам цыплят от кур-несушек.

Тел. 8-914-334-74-05

Продам телок, 11-12 месяцев. Самовывоз из с. Безверхово Хасанского р-на.

Тел. 8-984-147-5933.

Зимнюю резину, р-ры 175-60-16, б/у, протектор до 7 мм, 4500 руб.

Тел. 8-914-339-0725.

Продам мелкощитовую опалубку, б/у.

Тел.8-924-244-0249.

Две охладительные витрины и морозильный ларь, б/у, в хорошем состоянии.

Тел. 8-951-008-8535.

Межкомнатные двери, б/у, 2 х 80 и 2 х 70. Пластиковое окно «Монблан», б/у 1,37 х 1,33, тройной стеклопакет.

Тел. 8-914-799-4555.

Коляску (Польша) 3 в 1, люлька, прогулочный блок, авто-люлька.

Тел. 8-914-967-8058.

Концентратор кислорода «Армед» 7F – 5L, для кислородной терапии, ингаляций, коктейля. Позволяет получить кислород 87-96% 5л/мин. Цена 46000 рублей.

Тел. 8-914-713-7791.