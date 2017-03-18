В газету «Хасанпресс» требуется главный редактор, обращаться в рабочее время.
Тел. 8-914-710-1626.
На автотранспортное предприятие требуются водители категории С, Е с опытом работы в Китае.
Тел. 8-914-074-0572.
В Морской порт в бухте Троицы требуются:
1. Системный администратор. Требования:
-знание серверных операционных систем Microsoft Windows Server 2008, 2012;
-знание пользовательских операционных систем Microsoft Windows Pro 8, 8.1;
-знание сопутствующих технологий Microsoft Server: DHCP, DNS, AD, GPO;
-знание «1С» на уровне «Пользователя»; умение работать с офисной техникой;
-знание и опыт работы с «компьютерным железом»;
-исполнительность.
2. Специалист коммерческого отдела. Требование: образование не ниже средне-специального, знание персонального компьютера на уровне уверенного пользователя, знание английского языка, опыт работы приветствуется.
3. Заведующий складом. Требование: работа в программе 1С: Склад,
организация работы склада, контроль деятельности подчиненных сотрудников.
Заработная плата по результатам собеседования.
Резюме направлять на эл.адрес: raa@seampbt.ru, in@seampbt.ru
Тел. 8-924-249-2920.
Матросы-обработчицы на креветку, обработчики на берег, электромонтажник; водитель категории “С”, рефмашинист, а/крановщик, сварщик, з/п 50000 руб.-сезон (Камчатка, Охотск); повар, пекарь, мясник, пом. Повара – вахта: 2/2, з/п от 42000 руб. Питание, проживание, проезд за счёт предприятия.
Тел. 8-914-670-3325, 8-914-972-1115.,
email: dvkc-dv@mail.ru
Требуется сторож.
Тел. 8-914-738-0336.
Монтажники окон, балконов, натяжных потолков, кондиционеров. Звонить в рабочее время.
Тел. 8-914-738-0336.
В такси «Славянское» требуются водители.
Тел. 45-3-03.
Водители в такси «Новое».
Тел. 8-914-962-9669.