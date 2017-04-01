Недвижимость ПРОДАМ №08 (01.04.17)



Комн. в общежитии, п. Славянка, ул. Парковая, 4, 21 м2, с мебелью. Большая, чистая, сделан косметический ремонт, пластиковое окно, дверь, мебель, быт.техника.

Тел.8-964-453-3788.

¼ долю в 2 – комн. кв., центр, ул. 50 лет Октября, 2, 3 этаж, 500000 руб. Возможна оплата материнским капиталом.

Тел. 8-924-527-0498.

Комн. в общежитии, п. Славянка, ул. Парковая, 4, 21 м2, с мебелью. Большая, чистая, сделан косметический ремонт, пластиковое окно, дверь, мебель, быт.техника.

Тел.8-964-453-3788.

1 – комн. кв., п. Славянка, ул. Молодежная, 2, 4 этаж, пластиковые окна, счетчики на г/в и х/в.

Тел. 8-914-970-6293.

1 – комн. кв., 5 этаж, 36,5 м2, балкон застеклен, счетчики на г/в и х/в.; 2- комн. кв., 4 этаж, 43,4 м2, балкон застеклен, счетчики на г/в и х/в.

Тел. 8-924-328-3209, 8-914-680-3806.

1 – комн. кв., п. Славянка, ул. 50 лет Октября, 10, 5 этаж.

Тел. 8-914-321-6320.

2 – комн. кв., ул. Лазо, 26, 2 этаж, солнечная, в отличном состоянии, с евроремонтом. Из мебели остается встроенная кухня, шкаф-купе, бойлер, кондиционер. Подходит под ипотеку. Цена 2900000 рублей, торг уместен.

Тел. 8-914-731-7787.

2 – комн. кв., п. Славянка, ул. Героев Хасана, 3, с ремонтом, домофон, интернет, натяжные потолки, метапол, счетчики ГВС и ХВС, окна ПВХ, двери межкомнатные, двойная входная дверь, дом после капитального ремонта в 2013 г., общедомовой тепловой счетчик, можно с мебелью.

Тел. 8-924-249-0803.

2 – комн. кв., 2 этаж, 43,4 м2, перепланировка, ремонт, с мебелью и бытовой техникой.

Тел. 8-914-976-4625, 8-914-796-2595.

2 – комн. кв., ул. Дружбы, 24, 3 этаж. Цена 2400000 рублей.

Тел. 8-914-712-3899.

2 – комн. кв., п. Зарубино, 3 этаж,1300000 рублей, реальному покупателю торг.

Тел. 8-951-018-1565, 8-924-334-4211.

2 – комн. кв., 2 МКР, 1 этаж.

Тел. 8-924-332-05-56

2 – комн. кв., ул. Лазо, 26, 3 этаж, лоджия расширена, застеклена, солнечная, теплая, в хорошем состоянии, теплый пол, заменена вся сантехника. Подходит под ипотеку. Цена 2700000 рублей.

Тел. 8-914-731-7787.

3 – комн. кв., 70 м2, ул. Героев Хасана, 15. Хороший ремонт, 3 этаж, дом утеплен со всех сторон. Автономное отопление. Солнечная. Большая лоджия 6 м2. Цена 3800000 руб., без торга или обмен на 1-комн. с вашей доплатой.

Тел. 8-914-712-8760.

4 – комн. кв., п. Краскино, ул. Н-киевская, 7, 4 этаж, 2100000 рублей.

Тел. 8-914-698-9026.

Земельный участок в п. Зарубино, в собственности 15 соток, на участке имеется капитальная хоз. постройка.

Тел. 8-914-738-0336.

Земельный участок под строительство дома, имеется домик для отдыхающих, сарайчик. Участок обработанный, много ягодных насаждений, ул. Веселая поляна.

Тел. 8-914-656-7309.

Полдома в п. Рыбак, 2 жилых этажа, 6 комнат, водоснабжение, все надворные постройки, баня, гараж, большой сад.

Тел. 8-914-732-9290.

Дачу в «Лучах» (ближние дачи). Большой участок с кирипичным домиком, много насаждений, 75000 руб.

Тел. 8-924-240-8521.

Гараж в р-не ул. Дружбы, 24. Света нет. Цена 30000 руб.

Тел. 8-924-126-8026.

Капитальный гараж, ул. Парковая, 9, бокс №11, общая площадь 64,5 м2, цена 400000 рублей. Обращаться с 8:00 до 9:30 и с 19:30 до 22:00.

Тел. 8-924-249-4299.

Действующий продуктовый магазин в п. Барабаш. Срочно! Торг уместен. Цена 1500000 рублей.

Тел. 8-924-232-3711, 8-924-265-5264.

Нежилое помещение в отличном состоянии в центре п. Славянка, ул. Героев Хасана, 1, отдельный вход со стороны площади и вход со стороны двора. Возможно использование под офис, магазин и т.п. Рассмотрим варианты аренды с последующим выкупом, либо рассрочку платежа. Начальная цена 4600000 рублей.

Тел. 8-914-731-7787.

Продам металлический гараж с погребом в п. Нерпа.

Тел. 8-914-710-1626.