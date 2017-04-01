Продам гусака (серый) – 1500 руб., индюка (годовалый) – 3500 руб.
Тел. 8-914-067-7621.
Продам телок, 11-12 месяцев. Самовывоз из с. Безверхово Хасанского р-на.
Тел. 8-984-147-5933.
Всесезонную резину, р-ры 175-60-16, б/у, протектор до 7 мм, 4500 руб.
Тел. 8-902-486-5798.
Xbox 360, на гарантии + 3 диска. Цена 15000 руб.
Тел. 8-951-021-1984.
Кровать (160 х 200), основание поднимается для хранения вещей. Корпус черный, спинка с белой кожей. Матрас (140 х 200), б/у, жесткий.
Тел. 8-914-712-6832, WhatsApp.
Две белые витрины «Водолей», 100 х 220.
Тел. 8-914-729-9733.
Семенной картофель (суперэлита) лучшие сорта из Белоруссии: Лилея, Уладар, Бриз, Скарб, а также Гала (Германия)
Срок поставки: 20 апреля 2017г.
Обращаться:
г. Уссурийск, Михайловское шоссе, 1 а, 6-й км
г. Уссурийск, ул. Геофизиков, 2, р-н Доброполья
Договор, наличный и безналичный расчет, доставка
Телефон: 8-902-061-48-88
Памперсы взрослые, №2, №3. Цена договорная.
Тел. 8-984-153-7499.
Отдам книжный шкаф.
Тел. 8-924-126-8026.