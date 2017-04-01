Барахолка ПРОДАМ №08 (01.04.17)



Продам гусака (серый) – 1500 руб., индюка (годовалый) – 3500 руб.

Тел. 8-914-067-7621.

Продам телок, 11-12 месяцев. Самовывоз из с. Безверхово Хасанского р-на.

Тел. 8-984-147-5933.

Всесезонную резину, р-ры 175-60-16, б/у, протектор до 7 мм, 4500 руб.

Тел. 8-902-486-5798.

Xbox 360, на гарантии + 3 диска. Цена 15000 руб.

Тел. 8-951-021-1984.

Кровать (160 х 200), основание поднимается для хранения вещей. Корпус черный, спинка с белой кожей. Матрас (140 х 200), б/у, жесткий.

Тел. 8-914-712-6832, WhatsApp.

Две белые витрины «Водолей», 100 х 220.

Тел. 8-914-729-9733.

Семенной картофель (суперэлита) лучшие сорта из Белоруссии: Лилея, Уладар, Бриз, Скарб, а также Гала (Германия)

Срок поставки: 20 апреля 2017г.

Обращаться:

г. Уссурийск, Михайловское шоссе, 1 а, 6-й км

г. Уссурийск, ул. Геофизиков, 2, р-н Доброполья

Договор, наличный и безналичный расчет, доставка

Телефон: 8-902-061-48-88

Памперсы взрослые, №2, №3. Цена договорная.

Тел. 8-984-153-7499.

Отдам книжный шкаф.

Тел. 8-924-126-8026.