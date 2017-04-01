1 – комн. кв., и 2 – комн. кв., меблированные, центр, бытовая техника, титан. Можно посуточно.
Тел. 8-914-718-6248.
2 – комн. кв., меблированную, на длительный срок. Желательно семейным. Недорого.
Тел. 8-914-799-9610.
2 – комн. кв, меблированная, хороший ремонт, 16000 руб. + свет.
Тел. 8-914-328-4317.
2 – комн. кв. на длительный срок.
Тел. 8-914-680-0599.
Кв., меблированная, бытовая техника.
Тел. 8-914-710-1626.
Номера в гостевом доме «Натталика» посуточно! Сутки – 1500 руб. Почасовая – 2 часа – 600 рублей. Номер с джакузи – 2500 руб.
Тел. 8-924-243-3434, 8-924-423-8109.