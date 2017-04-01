Приятные покупки по поводу и без

Магазины «История игрушек» и «Артпостель» приглашают гостей и жителей Хасанского района сделать приятные покупки – к лету, к празднику, в подарок друзьям и просто для себя, для души. Вниманию своих посетителей торговые точки готовы предоставить богатый ассортимент высококачественных товаров по умеренным ценам и удобный сервис.

Не так давно в торговой сети «Артпостель» произошла внутренняя реструктуризация: магазины «История игрушек» и «Артпостель» укрупнились за счет ликвидации торгового отдела «Артпостель» в универмаге «Русь». Предпринятые шаги позволили не только расширить ассортимент товаров в главных торговых точках сети – магазинах «История игрушек» и «Артпостель», но и значительно оптимизировать сервис, сделав его удобным и выгодным для покупателей. Теперь все товары для сладкого сна и комфортного отдыха можно купить в одном месте – в магазине «Артпостель», расположенном по адресу п. Славянка, ул. 50 лет Октября 2а (с торца гастронома «Ивушка»). А покупку куклы, конструктора или велосипеда для малыша в «Истории игрушек» (ТЦ «Ника» пгт Славянка, ул. Ленинская, 71) можно дополнить покупкой детского комплекта яркого и добротного постельного белья.

Здоровый сон – дело техники

А если быть точнее, не техники, а технологии – современной, с использованием натуральных материалов и качественных красителей. Именно такой подход реализует компания «Артпостель» в производстве своей продукции – постельного белья и постельных принадлежностей. Фирменный магазин компании в Славянке с одноименным названием «Артпостель» готов предоставить вниманию своих посетителей всю линейку товаров для сладкого сна, дополненную домашним текстилем – махровыми и посудными полотенцами, одеждой для дома , чулочно-носочными изделиями отечественного производства.

Подушки и одеяла торговой марки «Артпостель» созданы для людей, которые ценят оригинальные и современные идеи и предъявляют высокие требования к качеству, комфорту и эстетичности. В качестве наполнителя компания использует высококачественные натуральные и синтетические материалы: шелк, верблюжья и овечья шерсть, бамбуковое волокно, термофайбер и популярный наполнитель «Лебяжий пух».

Свойства наполнителя обуславливают свойства самого изделия. Так, к примеру, подушки и одеяла с наполнителем из бамбукового волокна помогают выравнивать температуру тела и регулировать влажность. Наполнитель из овечьей шерсти не вызывает аллергии и оказывает благоприятное воздействие на организм человека в целом. Коллекция постельных принадлежностей из верблюжьей шерсти – это непревзойденные комфорт и мягкость. Во время отдыха на изделиях с наполнителем «верблюжья шерсть» стимулируется кровообращение и оказывается благотворное воздействие на нервную систему. Изделия с наполнителем «лебяжий пух» – легкие и мягкие, легко стираются и быстро сохнут, не теряя своих качеств и первоначального вида.

Качественное постельное белье – еще один секрет здорового сна и сладких сновидений. Постельное белье от компании «Артпостель» отшито из тканей, изготовленных из высококачественного стопроцентного хлопкового волокна – бязи и поплина.

Предпочтение производителя натуральному хлопку более, чем оправдано: только натуральные материалы полностью соответствуют естественной природе человеческого организма. Отказ компании «Артпостель» от дешевых синтетических тканей продиктован заботой о здоровье покупателя: синтетические волокна способствуют размножению вредных микроорганизмов, повышают риск возникновения аллергии, а также риск необратимых процессов в организме, ведущих к самым страшным болезням. Для окрашивания дешевых синтетических тканей, таких как полисатин, поликоттон, полиэстер, используются красители, в составе которых присутствуют тяжелые металлы – медь, никель, свинец, а также антибиотики и поливинилхлорид, способный разлагаться при комнатной температуре и через кожу проникать в кровь и легкие, приводя к поражению неровной системы, почек и печени. Именно поэтому, во многих странах мира использование синтетических тканей при изготовлении постельного белья запрещено, как опасное для жизни и здоровья человека.

Компания «Артпостель» придерживается принципа социальной ответственности и предлагает своим покупателям только безопасную продукцию, качество которой подтверждено сертификатами соответствия. Покупая своим родным и близким постельное белье торговой марки «Артпостель» Вы проявляете искреннюю любовь и заботу об их здоровье.

Богатство выбора – находка для эстета

Дизайн комплектов постельного белья от компании «Арпостель» удовлетворит даже самого взыскательного покупателя.

Коллекция «Поплин» представлена комплектами постельного белья разнообразных расцветок и рисунков. Изысканный монохром или буйство объемных картинок – что выбрать, решать покупателю. Одно несомненно: покупая постельное белье от компании «Артпостель», вы делаете выбор в пользу качества и безупречного вкуса.

Коллекция постельного белья из бязи – это то же многообразие цветов и тематических рисунков, то же качество ткани и красителей, те же комфорт и долговечность, но по меньшей цене.

Качество, за которое не нужно переплачивать

Вообще, раз уж заговорили о цене товаров торговой марки «Артпостель», то она более чем демократична: стоимость комплекта постельного белья из бязи – от 1267 рублей! При этом комплект прослужит вам, как минимум, 3-4 года, как это гарантирует производитель.

Кроме того, в славянском магазине «Артпостель», являющемся официальным дистрибьютором компании «Артпостель», предусмотрены скидки для держателей скидочных карт. А еще, пользуясь дистрибьюторскими скидками от производителя, магазин «Артпостель» в Славянке имеет возможность снижать цены на отдельные категории товаров для всех своих покупателей. И это лишь одно из многих преимуществ работы без посредников!

Еще одним «плюсом» принципа работы напрямую – как для торговой точки, так и для покупателей – является постоянное наличие оптимального ассортимента и возможность его пополнения в зависимости от желания покупателя.

Сказочная страна

Магазин «История игрушек» – это центр притяжения всей детворы Хасанского района в возрасте от 0 и старше. Глядя на разнообразие товаров на витринах магазина, понимаешь, чем обусловлена такая всеобщая детская любовь. Куклы и конструкторы, развивающие игры и машинки, наборы для творчества и комплекты кукольной мебели, обстановка для детских и мягкие игрушки – чего здесь только нет! Тысячи игрушек! На любой возраст! Настоящая страна детских грез!

Огромный выбор товаров для детей высокого качества по доступным ценам – этот принцип лег в основу формирования ассортимента магазина «История игрушек» и сделал его самым крупным детским магазином Хасанского района и одним из крупнейших в крае. В магазине можно приобрести как товары для школы, например, школьные рюкзаки и канцелярские принадлежности, так и товары для отдыха от школьных будней, такие как велосипеды. В преддверии школьных каникул это предложение от «Истории игрушек» более чем актуально! В магазине представлены самокаты и велосипеды для всех: от трехколесных – для малышей, до продвинутых горных байков – для подростков и их родителей.

Вообще, ассортимент товаров для активного отдыха детей и с детьми в магазине необычайно широк. Задумали устроить детский праздник на природе и думаете, чем занять непоседливую компанию? Тогда вам точно нужно посетить «Историю игрушек». Здесь вы найдете мячи и скакалки, наборы для подвижных игр и наборы одноразовой посуды для детского пикника.

Для перечисления всего великолепного разнообразия, разместившегося на витринах магазина «История игрушек» может понадобиться не одна газетная полоса, а потому лучше прийти и увидеть все своими глазами, потрогать руками и не уйти без покупки.

Буквально на днях в магазине появился новый отдел – «Сказка на ночь», в котором представлены спальные принадлежности для детских кроваток. Производитель товаров – компания «Артпостель», что означает высокое качество, экологическую безопасность и исключает возможность развития аллергических реакций у малыша. Красочные дизайны комплектов создадут теплую атмосферу в детской комнате и нашепчут ее обитателю светлые сказочные сны. Расширение ассортимента торговой точки произведено с учетом пожеланий покупателей и обеспечивает возможность купить все необходимое в одном месте.

Выбирать удобно, покупать приятно

Магазины «История игрушек» и «Артпостель» идут в ногу со временем и предлагают своим клиентам удобный сервис – шопинг на диване: на сайтах торговых точек, не выходя из дома, в любое время суток можно подробно изучить весь ассортимент и определиться в предпочтениях. Придя в магазин, покупателю останется лишь оплатить и забрать покупку.

Сайт магазина «История игрушек» работает в режиме визитной карточки и предназначен для ознакомления с ассортиментом торговой точки.

Сервис интернет-магазина «Артпостель» – это полный функционал услуг: от выбора товара до его оплаты и доставки покупателю.

В магазинах предусмотрена бесплатная курьерская доставка товаров для постоянных клиентов, а также доставка по району и краю посредством ФГУП «Почта России».

Кроме того, в торговых точках «История игрушек» и «Артпостель» практикуются как наличная, так и безналичная формы оплаты. Возможно заключение договоров с организациями и предприятиями любой формы собственности.

Весь товар сертифицирован.

Режим работы

Магазин «История игрушек»: пгт Славянка, ул. Ленинская, 71, www.dvigrushki.ru. Режим работы: ежедневно без выходных и перерывов на обед. Часы работы: пн-сб с 10 до 19 часов, вс- с 10 до 18 часов.

Магазин «Артпостель»: пгт Славянка, ул.50 лет Октября, 2а (с торца гастронома «Ивушка»). Режим работы: ежедневно без выходных и перерывов на обед. Часы работы: пн-сб с 10 до 19 часов, вс- с 10 до 18 часов. Интернет-магазин: www.postel25.ru.

