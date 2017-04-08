Отдам книжный шкаф.
Тел. 8-924-126-8026.
Продам телок, 11-12 месяцев. Самовывоз из с. Безверхово Хасанского р-на.
Тел. 8-984-147-5933.
Всесезонную резину, р-ры 175-60-16, б/у, протектор до 7 мм, 4500 руб.
Тел. 8-902-486-5798.
По умеренной цене.
1. Камуфляжный комплект («цифра») на мальчика, новый, р-р 42.
2. Берцы (высокие ботинки) нового уставного образца, кожа, р-р 39.
Тел. 8-902-486-5798.
Xbox 360, на гарантии + 3 диска. Цена 15000 руб.
Тел. 8-951-021-1984.
Памперсы взрослые, №2, №3. Цена договорная.
Тел. 8-984-153-7499.