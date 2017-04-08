Требуются на работу №09 (08.04.17)



В парикмахерскую «Стиль» требуются парикмахер и косметолог.

Тел. 8-924-230-6565.

Продавец, грузчик.

Тел. 8-924-259-9650.

Рыбообработчики – мужчины и женщины, з/п от 55000 руб., рыбаки – з/п от 100000 руб., Камчатка, Охотск; повар, электрик – 50000 руб. Питание, проживание.

Тел. 8-914-972-1115, 8-914-670-3325.

На постоянную работу требуется пекарь.

Тел. 8-924-124-9502.

Требуется уборщица! Ответственная, чистоплотная, без вредных привычек.

Тел. 8-914-738-0336.

Монтажники окон, балконов, натяжных потолков, кондиционеров. Звонить в рабочее время.

Тел. 8-914-738-0336.

В такси «Славянское» требуются водители.

Тел. 45-3-03.

Водители в такси «Новое».

Тел. 8-914-962-9669.