Недвижимость ПРОДАМ №10 (15.04.17)



Кв., 43 м2, 5 этаж, окна, балкон пластик, сантехника новая, 1700000 руб.

Тел. 8-914-976-3554, 8-902-065-9711.

1 – комн. кв., п. Славянка, ул. Молодежная, 2, 4 этаж, пластиковые окна, счетчики на г/в и х/в.

Тел. 8-914-970-6293.

1 – комн. кв., 5 этаж, 36,5 м2, балкон застеклен, счетчики на г/в и х/в.; 2- комн. кв., 4 этаж, 43,4 м2, балкон застеклен, счетчики на г/в и х/в.

Тел. 8-924-328-3209, 8-914-680-3806.

2 – комн. кв., п. Славянка, ул. Героев Хасана, 3, с ремонтом, домофон, интернет, натяжные потолки, метапол, счетчики ГВС и ХВС, окна ПВХ, двери межкомнатные, двойная входная дверь, дом после капитального ремонта в 2013 г., общедомовой тепловой счетчик, можно с мебелью.

Тел. 8-924-249-0803.

2 – комн. кв., 2 этаж, 43,4 м2, перепланировка, ремонт, с мебелью и бытовой техникой.

Тел. 8-914-976-4625, 8-914-796-2595.

2 – комн. кв., п. Зарубино, 3 этаж,1300000 рублей, реальному покупателю торг.

Тел. 8-951-018-1565, 8-924-334-4211.

2 – комн. кв., 2 МКР, 1 этаж.

Тел. 8-924-332-05-56

3 – комн. кв., 70 м2, ул. Героев Хасана, 15. Хороший ремонт, 3 этаж, дом утеплен со всех сторон. Автономное отопление. Солнечная. Большая лоджия 6 м2. Цена 3800000 руб., без торга или обмен на 1-комн. с вашей доплатой.

Тел. 8-914-712-8760.

3 – комн. кв., п. Славянка, 57 м2, ул. Молодежная, автономное отопление, балкон застеклен, 4 этаж.

Тел. 8-903-938-0909.

3 – комн. кв., ул. Блюхера, 10, 5 этаж, реальному покупателю скидка.

Тел. 8-924-126-9325, 8-914-657-2466.

3 – комн. кв., 2 МКР, 4 этаж, 65 м2, теплая, сухая, лоджия 6 м2, застеклена, утеплена, внутри отделана пластиком, окна пластик. Встроенный шкаф-купе, бойлер, автономное отопление (узаконено), входная металлическая дверь «Монарх».

Тел. 8-952-084-2471, 8-914-340-2272.

4 – комн. кв., благоустроенная, 2 этаж, кирпичный дом, центр, телефон, интернет, кондиционер, автономное отопление (полный комплект документов).

Тел. 8-914-655-5922, 8-914-701-8886.

Земельный участок в п. Зарубино, в собственности 15 соток, на участке имеется капитальная хоз. постройка.

Тел. 8-914-738-0336.

Полдома в п. Рыбак, 2 жилых этажа, 6 комнат, водоснабжение, все надворные постройки, баня, гараж, большой сад.

Тел. 8-914-732-9290.

Дом с пристройками и земельным участком 30 соток, все в собственности, с. Барабаш.

Тел. 8-924-324-9456, 8-924-332-2855.

Дом в с. Барабаш, ул. Пушкинская, 39, 54м2, с надворными постройками на участке 10 соток.

Тел. 8-914-324-2943, 8-914-672-9730.

Дачный участок, 9 соток, без построек, земля хорошая, разработана. Ближние дачи, СНТ Мир, ул. Солнце, 16, 9000 руб. Звонить только с целью покупки!

Тел. 8-914-339-3555.

Дачу в «Лучах» (ближние дачи). Большой участок с кирипичным домиком, много насаждений, 75000 руб.

Тел. 8-924-240-8521.

Гараж с пристройкой, второй этаж, р-н “Синего попугая”.

Тел. 8-914-665-7191.

Капитальный гараж, ул. Парковая, 9, бокс №11, большая площадь 64,5 м2, цена 400000 рублей. Обращаться с 8:00 до 9:30 и с 19:30 до 22:00.

Тел. 8-924-249-4299.

Действующий продуктовый магазин в п. Барабаш. Срочно! Торг уместен. Цена 1500000 рублей.

Тел. 8-924-232-3711, 8-924-265-5264.

Помещение-квартиру, 50 м2, ул. Лазо, 22, 1 этаж, отдельный вход, автономное отопление.

Тел. 8-914-713-7791.

Нежилое помещение.

Тел. 8-984-146-8266.

Ремонтную мастерскую, площадь 100 м2, высота 3 м, высота ворот 2,6 м, ширина 3,5 м. Скважина технической воды, станочное оборудование подключено. Объект в собственности, земля в аренде.

Обращаться по телефону: 8-914-713-9001.

Продам металлический гараж с погребом в п. Нерпа.

Тел. 8-914-710-1626.