Продам телок, 11-12 месяцев. Самовывоз из с. Безверхово Хасанского р-на.
Тел. 8-984-147-5933.
Всесезонную резину, р-ры 175-60-16, б/у, протектор до 7 мм, 4500 руб.
Тел. 8-902-486-5798.
Столик 800 х 600; лавочку 300 х 800. Цена 5000 руб.
Тел. 8-924-332-0596.
В связи с отъездом срочно продам:
- холодильник, б/у.
-комод 5-секционный, Ю. Корея, б/у.
-Тумбочку под телевизор, Ю. Корея.
-диван двухспальный на подушках, Артем.
-тумбу в прихожую.
Тел. 8-914-656-7343.
Торговое оборудование для продуктовых магазинов. Кофейный аппарат для подогрева кофе.
Тел. 8-924-520-4648.
По умеренной цене.
1. Камуфляжный комплект («цифра») на мальчика, новый, р-р 42.
2. Берцы (высокие ботинки) нового уставного образца, кожа, р-р 39.
Тел. 8-902-486-5798.
Xbox 360, на гарантии + 3 диска. Цена 15000 руб.
Тел. 8-951-021-1984.
Семенной картофель.
Тел. 8-914-710-1626.
Продам морскую траву с доставкой. Цена 2500 р. Пенсионерам скидки.
Тел. 8-914-737-4959.
Памперсы взрослые, №2, №3. Цена договорная.
Тел. 8-984-153-7499.