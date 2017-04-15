Барахолка ПРОДАМ №10 (15.04.17)



Продам телок, 11-12 месяцев. Самовывоз из с. Безверхово Хасанского р-на.

Тел. 8-984-147-5933.

Всесезонную резину, р-ры 175-60-16, б/у, протектор до 7 мм, 4500 руб.

Тел. 8-902-486-5798.

Столик 800 х 600; лавочку 300 х 800. Цена 5000 руб.

Тел. 8-924-332-0596.

В связи с отъездом срочно продам:

- холодильник, б/у.

-комод 5-секционный, Ю. Корея, б/у.

-Тумбочку под телевизор, Ю. Корея.

-диван двухспальный на подушках, Артем.

-тумбу в прихожую.

Тел. 8-914-656-7343.

Торговое оборудование для продуктовых магазинов. Кофейный аппарат для подогрева кофе.

Тел. 8-924-520-4648.

По умеренной цене.

1. Камуфляжный комплект («цифра») на мальчика, новый, р-р 42.

2. Берцы (высокие ботинки) нового уставного образца, кожа, р-р 39.

Тел. 8-902-486-5798.

Xbox 360, на гарантии + 3 диска. Цена 15000 руб.

Тел. 8-951-021-1984.

Семенной картофель.

Тел. 8-914-710-1626.

Продам морскую траву с доставкой. Цена 2500 р. Пенсионерам скидки.

Тел. 8-914-737-4959.

Памперсы взрослые, №2, №3. Цена договорная.

Тел. 8-984-153-7499.