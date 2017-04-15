В парикмахерскую «Стиль» требуются парикмахер и косметолог.
Тел. 8-924-230-6565.
Рыбообработчики, реф. – мужчины и женщины. З/п от 55000 рублей. Камчатка.
Тел. 8-914-972-1115, 8-914-727-2737.
В компанию «МебельГрад» требуется Администратор магазина. Обязателен опыт продаж, знание ПК, 1С, управленческие навыки. График работы: с 10 до 19, 5/2, выходные: воскресенье, понедельник.
Тел. 8-914-665-0532, 8-914-979-3368.
Продавец, грузчик.
Тел. 8-924-259-9650.
На постоянную работу требуется пекарь.
Тел. 8-924-124-9502.
Требуется уборщица! Ответственная, чистоплотная, без вредных привычек.
Тел. 8-914-738-0336.
Монтажники окон, балконов, натяжных потолков, кондиционеров. Звонить в рабочее время.
Тел. 8-914-738-0336.
В такси «Славянское» требуются водители.
Тел. 45-3-03.
Водители в такси «Новое».
Тел. 8-914-962-9669.