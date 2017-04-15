Требуются на работу №10 (15.04.17)



В парикмахерскую «Стиль» требуются парикмахер и косметолог.

Тел. 8-924-230-6565.

Рыбообработчики, реф. – мужчины и женщины. З/п от 55000 рублей. Камчатка.

Тел. 8-914-972-1115, 8-914-727-2737.

В компанию «МебельГрад» требуется Администратор магазина. Обязателен опыт продаж, знание ПК, 1С, управленческие навыки. График работы: с 10 до 19, 5/2, выходные: воскресенье, понедельник.

Тел. 8-914-665-0532, 8-914-979-3368.

Продавец, грузчик.

Тел. 8-924-259-9650.

На постоянную работу требуется пекарь.

Тел. 8-924-124-9502.

Требуется уборщица! Ответственная, чистоплотная, без вредных привычек.

Тел. 8-914-738-0336.

Монтажники окон, балконов, натяжных потолков, кондиционеров. Звонить в рабочее время.

Тел. 8-914-738-0336.

В такси «Славянское» требуются водители.

Тел. 45-3-03.

Водители в такси «Новое».

Тел. 8-914-962-9669.