Недвижимость СДАМ №11 (22.04.17)



Кв. на длительный срок.

Тел. 8-914-710-9348.

1 – комн. кв., в п. Зарубино, на длительный срок, меблированная, есть все для проживания.

Тел. 8-924-237-0875, 8-914-715-2756.

1 – комн. кв. на длительный срок. Все условия для проживания.

Тел. 8-914-665-7190, 8-914-665-7191.

1 – комн. кв., ул. Героев Хасана 21, 32 м2, просторная, теплая, солнечная, меблированная, есть все для проживания.

Тел. 8-914-710-1636, 8-914-795-2653.

Кв., меблированная, бытовая техника.

Тел. 8-914-710-1626.

Номера в гостевом доме «Натталика» посуточно!

Сутки – 1500 руб.

Почасовая – 2 часа – 600 рублей.

Номер с джакузи – 2500 руб.

Тел. 8-924-243-3434, 8-924-423-8109.