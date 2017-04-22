В парикмахерскую «Стиль» требуются парикмахер и косметолог.
Тел. 8-924-230-6565.
Требуется мастер ногтевого сервиса.
Тел. 8-914-726-0459.
Обработчики рыбы и морепродуктов, повар, охранники. Камчатка, Сахалин, з/п от 55000 руб. Отличные условия. Питание, проживание, спецодежда за счёт предприятия.
Тел. 8-914-727-2737, 8-914-972-1115.
В компанию «МебельГрад» требуется Администратор магазина. Обязателен опыт продаж, знание ПК, 1С, управленческие навыки. График работы: с 10 до 19, 5/2, выходные: воскресенье, понедельник.
Тел. 8-914-665-0532, 8-914-979-3368.
В Дом культуры пгт. Славянка требуется технический специалист с опытом работы со звуко- и светотехникой.
Тел. 46-4-95
Требуется повар китайской кухни.
Тел. 8-902-066-2066.
На постоянную работу требуется пекарь.
Тел. 8-924-124-9502.
Монтажники окон, балконов, натяжных потолков, кондиционеров. Звонить в рабочее время.
Тел. 8-914-738-0336.
В такси «Славянское» требуются водители.
Тел. 45-3-03.
Водители в такси «Новое».
Тел. 8-914-962-9669.