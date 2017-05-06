Барахолка ПРОДАМ №12 (06.05.17)



Всесезонную резину, р-ры 175-60-16, б/у, протектор до 7 мм, 4500 руб.

Тел. 8-902-486-5798.

Лодка резиновая 4,3 м, грузоподъемность 700 кг, мотор Сузуки, 30 л.с., 2-х тактный. Прицеп для транспортировки лодки.

Тел. 8-902-525-5047.

Велосипед детский 4-х колесный для ребенка 3-4 лет, цвет красный, в отличном состоянии. Самокат синий с мигающими колесами. Коньки роликовые на 2-4 года, цвет оранжевый. Каждая вещь 1000 руб.

Тел. 8-953-219-6616.

По умеренной цене.

1. Камуфляжный комплект («цифра») на мальчика, новый, р-р 42.

2. Берцы (высокие ботинки) нового уставного образца, кожа, р-р 39.

Тел. 8-902-486-5798.

Недорого, б/у: полустенка, шкаф-купе, 3 шт, диван раскладной + кресло, двери межкомнатные, 6 шт, дверь входная, шторы+покрывало, кухонный гарнитур.

Тел. 8-953-206-4649.

Б/у холодильник двухкамерный с функцией авторазморозки LG – 10000 руб., водонагреватель «Polaris» – 2000 руб., машинка стиральная автомат «DAEWOO Nana Silver» – 6000 руб., навигатор для автомашины с картами городов – 3000 руб.

Тел. 8-984-145-2047.

Морскую траву с доставкой. Недорого, для огорода и дачи. Пенсионерам скидка.

Тел. 8-914-737-4959.

Шпала, б/у стройка, дрова.

Тел. 8-914-682-4404.

Пиломатериалы от производителя. Брус, доска. Доставка по краю.

Тел. 8-924-528-7788.

Реализация песка (новошахтинский, мытый).

Тел. 8-924-232-1413, 8-908-975-4939.

Памперсы взрослые, №2, №3. Цена договорная.

Тел. 8-984-153-7499.