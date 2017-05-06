В парикмахерскую «Стиль» требуются парикмахер и косметолог.
Тел. 8-924-230-6565.
Требуется мастер ногтевого сервиса.
Тел. 8-914-726-0459.
В компанию «МебельГрад» требуется Администратор магазина. Обязателен опыт продаж, знание ПК, 1С, управленческие навыки. График работы: с 10 до 19, 5/2, выходные: воскресенье, понедельник.
Тел. 8-914-665-0532, 8-914-979-3368.
В Дом культуры пгт. Славянка требуется технический специалист с опытом работы со звуко- и светотехникой.
Тел. 46-4-95
Рыбообработчики – мужчины и женщины, з/п от 55000 руб. Камчатка, Сахалин.
Повар, пом.повара, электрик, реф, карщик, дизелист, з/п от 50000 руб., Камчатка, Сахалин. Питание, проживание, проезд.
Тел. 8-914-972-1115, 8-914-661-2924.
В Морской порт в бухте Троицы требуются:
1. Специалист коммерческого отдела по срочному трудовому договору.
Требования: образование не ниже средне-специального, знание персонального компьютера на уровне уверенного пользователя, желательно базовое знание английского языка, опыт работы приветствуется.
2. Системный администратор.
Требования: знание серверных операционных систем Microsoft Windows Server 2008, 2012; знание пользовательских операционных систем Microsoft Windows Pro 8, 8.1; знание сопутствующих технологий Microsoft Server: DHCP, DNS, AD, GPO; знание «1С» на уровне «Пользователя»; умение работать с офисной техникой; знание и опыт работы с «компьютерным железом»; исполнительность.
Резюме направлять на эл.адреса: raa@seampbt.ru, in@seampbt.ru.
Требуется повар китайской кухни.
Тел. 8-902-066-2066.
Продавец, грузчик.
Тел. 8-924-259-9650.
На постоянную работу требуется пекарь.
Тел. 8-924-124-9502.
Сиделка пожилому человеку.
Тел. 8-914-718-1505.
В гостиницу «Паллада» требуется охранник. График: сутки через трое; истопник, график: 2/2 с 12.00 до 24.00.
Тел. 8-914-667-0954.
Мужчины, возраст 35-55 лет в охранное агентство, без вредных привычек.
Тел. 8-914-737-4959.
Монтажники окон, балконов, натяжных потолков, кондиционеров. Звонить в рабочее время.
Тел. 8-914-738-0336.
В такси «Славянское» требуются водители.
Тел. 45-3-03.
Водители в такси «Новое».
Тел. 8-914-962-9669.