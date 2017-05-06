Требуются на работу №12 (06.05.17)



В парикмахерскую «Стиль» требуются парикмахер и косметолог.

Тел. 8-924-230-6565.

Требуется мастер ногтевого сервиса.

Тел. 8-914-726-0459.

В компанию «МебельГрад» требуется Администратор магазина. Обязателен опыт продаж, знание ПК, 1С, управленческие навыки. График работы: с 10 до 19, 5/2, выходные: воскресенье, понедельник.

Тел. 8-914-665-0532, 8-914-979-3368.

В Дом культуры пгт. Славянка требуется технический специалист с опытом работы со звуко- и светотехникой.

Тел. 46-4-95

Рыбообработчики – мужчины и женщины, з/п от 55000 руб. Камчатка, Сахалин.

Повар, пом.повара, электрик, реф, карщик, дизелист, з/п от 50000 руб., Камчатка, Сахалин. Питание, проживание, проезд.

Тел. 8-914-972-1115, 8-914-661-2924.

В Морской порт в бухте Троицы требуются:

1. Специалист коммерческого отдела по срочному трудовому договору.

Требования: образование не ниже средне-специального, знание персонального компьютера на уровне уверенного пользователя, желательно базовое знание английского языка, опыт работы приветствуется.

2. Системный администратор.

Требования: знание серверных операционных систем Microsoft Windows Server 2008, 2012; знание пользовательских операционных систем Microsoft Windows Pro 8, 8.1; знание сопутствующих технологий Microsoft Server: DHCP, DNS, AD, GPO; знание «1С» на уровне «Пользователя»; умение работать с офисной техникой; знание и опыт работы с «компьютерным железом»; исполнительность.

Резюме направлять на эл.адреса: raa@seampbt.ru, in@seampbt.ru.

Требуется повар китайской кухни.

Тел. 8-902-066-2066.

Продавец, грузчик.

Тел. 8-924-259-9650.

На постоянную работу требуется пекарь.

Тел. 8-924-124-9502.

Сиделка пожилому человеку.

Тел. 8-914-718-1505.

В гостиницу «Паллада» требуется охранник. График: сутки через трое; истопник, график: 2/2 с 12.00 до 24.00.

Тел. 8-914-667-0954.

Мужчины, возраст 35-55 лет в охранное агентство, без вредных привычек.

Тел. 8-914-737-4959.

Монтажники окон, балконов, натяжных потолков, кондиционеров. Звонить в рабочее время.

Тел. 8-914-738-0336.

В такси «Славянское» требуются водители.

Тел. 45-3-03.

Водители в такси «Новое».

Тел. 8-914-962-9669.