Недвижимость ПРОДАМ №13 (13.05.17)



Кв., 43 м2, 5 этаж, окна, балкон пластик, сантехника новая, 1700000 руб.

Тел. 8-914-976-3554, 8-902-065-9711.

1 – комн. кв., 5 этаж, 36,5 м2, балкон застеклен, счетчики на г/в и х/в.; 2- комн. кв., 4 этаж, 43,4 м2, балкон застеклен, счетчики на г/в и х/в.

Тел. 8-924-328-3209, 8-914-680-3806.

1 – комн. кв., 36,4 м2, 5 этаж, солнечная сторона, не угловая, сухая, теплая, крыша не течет, ул. Блюхера, 14, 1300000 руб. Не под ипотеку.

Тел. 8-914-323-2482.

2 – комн. кв., с. Барабаш (гарнизон), 43,7 м2, средний этаж, средний подъезд, теплая, косметический ремонт, с мягкой мебелью.

Тел. 8-914-689-9040.

2 – комн. кв., 2 этаж, 43,4 м2, ремонт, перепланировка, с мебелью и бытовой техникой.

Тел. 8-914-976-4625, 8-914-796-2595.

2 – комн. кв., п. Зарубино, ул. Нагорная, 6а.

Тел. 8-951-018-1565, 8-924-334-4211.

2 – комн. кв., 2 МКР, 1 этаж.

Тел. 8-924-332-05-56

3 – комн. кв., 41 м2, малогабаритная, ул. Молодежная, 2, п. Славянка, 5 этаж, балкон, расширен, остеклен, с ремонтом, кондиционер, диван, бойлер 100 л, тахта, стенка-горка. Кровля не течет.

Тел. 8-924-249-0830.

3 – комн. кв., ул. Ленинская, 70, 57,5 м2, 2 этаж, теплая, сухая, балкон застеклен, во дворе детский сад, школа.

Тел. 8-914-665-2408.

3 – комн. кв.

Тел. 8-924-126-9328, 8-914-657-2466.

3 – комн. кв., 72,2 м2, 3 этаж, 1 МКР, кухня 9 м2, большая прихожая, зал 25 м2. Все комнаты раздельные. Возможен обмен на 2 – комн. кв. + доплата. Рассмотрим любые варианты.

Тел. 8-914-964-5479.

3 – комн. кв., 4 этаж, 53 м2, теплая, сухая, после ремонта.

Тел. 8-924-124-9873.

3 – комн. кв., 70 м2, ул. Героев Хасана, 15. Хороший ремонт, 3 этаж, дом утеплен со всех сторон. Автономное отопление. Солнечная. Большая лоджия 6 м2. Цена 3800000 руб., без торга или обмен на 1-комн. с вашей доплатой.

Тел. 8-914-712-8760.

3 – комн. кв., п. Славянка, 57 м2, ул. Молодежная, автономное отопление, балкон застеклен, 4 этаж.

Тел. 8-903-938-0909.

4 – комн. кв., благоустроенная, 2 этаж, кирпичный дом, центр, телефон, интернет, кондиционер, автономное отопление (полный комплект документов).

Тел. 8-914-655-5922, 8-914-701-8886.

Дачный участок, 9 соток, без построек, земля хорошая, разработана. Ближние дачи, СНТ Мир, от Славянки первый поворот налево, стоимость 9000 руб. Звонить только с целью покупки!

Тел. 8-914-339-3555.

Участок 30 соток. ИЖС, ул. Дружбы, 10.

Тел. 8-914-678-5196.

Земельный участок в п. Зарубино, в собственности 15 соток, на участке имеется капитальная хоз. постройка.

Тел. 8-914-738-0336.

Земельный участок, ул. Станислава Черного, аренда, документы на строительство.

Тел. 8-924-522-2551.

Полдома в п. Рыбак, 2 жилых этажа, 6 комнат, водоснабжение, все надворные постройки, баня, гараж, большой сад.

Тел. 8-914-732-9290.

Одноэтажный деревянный дом, в жилом состоянии, 35 м2 + веранда 20 м2, в сельской местности, с огородом 0,4 га. Адрес, прописка, документы в собственности. Имеются хоз. постройки, колодец, все огорожено. Рядом речка, автотрасса, Раздольное, Хасан, на 143 км. ж/д станции. Удобно заниматься ЛПХ, предпринимательством. Торг уместен при осмотре. Недорого.

Тел. 8-924-249-4526, 8-952-084-2454.

Двухэтажный дом в р-не полиции, 344,7 м2, с коммунальными услугами, земля 21 сотка (выкуплена), в собственности, отопление автономное, 2 котла, один электрический, второй корейский на дровах, угле или диз. топливе. На территории сад, огород, баня с сауной, летние души, гараж, сарай, уличные туалеты. В доме два туалета, ванна. Цена договорная.

Обращаться по адресу: п. Славянка, ул. Водосточная, 2 или по тел. 8-953-217-5262.

Капитальный гараж, ул. Парковая, 9, бокс №11, большая площадь 64,5 м2, цена 400000 рублей. Обращаться с 8:00 до 9:30 и с 19:30 до 22:00.

Тел. 8-924-249-4299.

Нежилое помещение.

Тел. 8-984-146-8266.

Здание, 400м2, административно-производственного назначения. Участок 11 соток, в пгт. Славянка. Цена 1000000 руб.

Тел. 8-914-701-8884, 8-914-710-2122.

Продам металлический гараж с погребом в п. Нерпа.

Тел. 8-914-710-1626.