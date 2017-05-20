Барахолка ПРОДАМ №14 (20.05.17)



Всесезонную резину, р-ры 175-60-16, б/у, протектор до 7 мм, 4500 руб.

Тел. 8-902-486-5798.

По умеренной цене.

1. Камуфляжный комплект («цифра») на мальчика, новый, р-р 42.

2. Берцы (высокие ботинки) нового уставного образца, кожа, р-р 39.

Тел. 8-902-486-5798.

Морскую траву с доставкой. Недорого, для огорода и дачи. Пенсионерам скидка.

Тел. 8-914-737-4959.

Пиломатериалы от производителя. Брус, доска. Доставка по краю.

Тел. 8-924-528-7788.

Песок речной. Щебень бутовый. Чернозем. Доставка.

Тел. 8-902-524-1824.

Реализация песка (новошахтинский, мытый).

Тел. 8-924-232-1413, 8-908-975-4939.

Памперсы взрослые, №2, №3. Цена договорная.

Тел. 8-984-153-7499.