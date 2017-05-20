Требуются на работу №14 (20.05.17)



В парикмахерскую «Стиль» требуются парикмахер и косметолог.

Тел. 8-924-230-6565.

В службу пгт. Посьет требуются водители на военную и гражданскую основу.

Тел. 8-924-523-3004.

В компанию «МебельГрад» требуется администратор магазина. Обязателен опыт продаж, знание ПК, 1С, управленческие навыки. График работы: с 10 до 19, 5/2, выходные: воскресенье, понедельник.

Обращаться по тел.: 8-914-665-0532, 8-914-979-3368.

В Морской порт в бухте Троицы требуются:

1. Специалист коммерческого отдела по срочному трудовому договору.

Требования: образование не ниже средне-специального, знание персонального компьютера на уровне уверенного пользователя, желательно базовое знание английского языка, опыт работы приветствуется.

2. Системный администратор.

Требования: знание серверных операционных систем Microsoft Windows Server 2008, 2012; знание пользовательских операционных систем Microsoft Windows Pro 8, 8.1; знание сопутствующих технологий Microsoft Server: DHCP, DNS, AD, GPO; знание «1С» на уровне «Пользователя»; умение работать с офисной техникой; знание и опыт работы с «компьютерным железом»; исполнительность.

3. Бухгалтер. Требования: образование не ниже средне-специального по специальности «Бухгалтерский учет», знание 1С на уровне уверенного пользователя, опыт работы от 1 года в должности бухгалтера-материалиста.

Резюме направлять на эл.адреса: raa@seampbt.ru, in@seampbt.ru.

Предоставляю подработку по гибкому графику бухгалтеру-калькулятору.

Тел. 8-914-654-7217 с 10 до 17.

Сиделка пожилому человеку.

Тел. 8-914-718-1505.

В кафе «Паллада» на постоянную работу требуется администратор, официант. Официальное трудоустройство, соцпакет, график работы: 4/4 с 11:00 до 02:00. Оплата: оклад + %.

Тел. 8-914-667-0954.

В пекарню требуется пекарь.

Тел. 8-924-124-9502.

Мужчины, возраст 35-55 лет в охранное агентство, без вредных привычек.

Тел. 8-914-737-4959.

Монтажники окон, балконов, натяжных потолков, кондиционеров. Звонить в рабочее время.

Тел. 8-914-738-0336.

В такси «Славянское» требуются водители.

Тел. 45-3-03.

Водители в такси «Новое».

Тел. 8-914-962-9669.