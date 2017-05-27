Всесезонную резину, р-ры 175-60-16, б/у, протектор до 7 мм, 4500 руб.
Тел. 8-902-486-5798.
По умеренной цене.
1. Камуфляжный комплект («цифра») на мальчика, новый, р-р 42.
2. Берцы (высокие ботинки) нового уставного образца, кожа, р-р 39.
Тел. 8-902-486-5798.
Платье свадебное, р-р 46, корсет, пышная юбка (подъюбник 7 колец), чулки, перчатки, туфли, р-р 38.; 7000 руб.
Тел. 8-914-797-2963.
Морскую траву с доставкой. Недорого, для огорода и дачи (не будет водиться медведка и проволочник и тд). Пенсионерам скидка.
Тел. 8-914-737-4959.
Пиломатериалы от производителя. Брус, доска. Доставка по краю.
Тел. 8-924-528-7788.
Песок речной. Щебень бутовый. Чернозем. Доставка.
Тел. 8-902-524-1824.
Реализация песка (новошахтинский, мытый).
Тел. 8-924-232-1413, 8-908-975-4939.
Памперсы взрослые, №2, №3. Цена договорная.
Тел. 8-994-003-8160.