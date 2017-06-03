Недвижимость ПРОДАМ №16 (03.06.17)



Кв., 43 м2, комнаты раздельные, сантехника новая, счетчики на воду., ул. 50 лет Октября, 16, окна, балкон пластиковые.

Тел. 8-914-976-3554.

Кв., ул. Лазо, 22, 1 этаж, отдельный вход с обратной стороны дома, 56 м2. Под любой вид деятельности или проживание. Автономное отопление, евроремонт. Возможен обмен на 1 – комн. кв. с ремонтом.

Тел. 8-914-713-7791.

1 – комн. кв., 5 этаж, 36,5 м2, балкон застеклен, счетчики на г/в и х/в.; 2- комн. кв., 4 этаж, 43,4 м2, балкон застеклен, счетчики на г/в и х/в.

Тел. 8-924-328-3209, 8-914-680-3806.

1 – комн. кв., п. Славянка, 5 этаж, без балкона, ул. 50 лет Октября, 10.

Тел. 8-914-321-6320, 8-914-688-2715.

2 – комн. кв., 2 этаж, 43,4 м2, ремонт, перепланировка, с мебелью и бытовой техникой.

Тел. 8-914-976-4625, 8-914-796-2595.

2 – комн. кв., п. Зарубино, ул. Нагорная, 6а.

Тел. 8-951-018-1565, 8-924-334-4211.

2 – комн. кв.

Тел. 8-908-462-2162.

2 – комн. кв., ул. Молодежная, 4, 2 этаж.

Тел. 8-914-656-7309.

2 – комн. кв., теплая, сухая, 1 МКР.

Тел. 8-914-968-4884.

2 – комн. кв., очень срочно в связи с отъездом, ул. Блюхера, 2, 44, 3 м2, сухая, теплая, встроенная мебель, вся бытовая техника, вариант – заходи и живи. Возможен договор с рассрочкой платежа. Заезд возможен с 12 июня 2017 года.

Тел. 8-924-328-1727 (WhatsApp), 8-914-697-5454.

2 – комн. кв., пгт. Славянка, ул. Героев Хасана, 3, с хорошим ремонтом, 2 этаж, новый кухонный гарнитур, можно с мебелью.

Тел. 8-924-249-0803.

2 – комн. кв., 2 МКР, 1 этаж.

Тел. 8-924-332-05-56

3 – комн. кв., 41 м2, малогабаритная, ул. Молодежная, 2, п. Славянка, 5 этаж, балкон, расширен, остеклен, с ремонтом, кондиционер, диван, бойлер 100 л, тахта, стенка-горка. Кровля не течет.

Тел. 8-924-249-0830.

3 – комн. кв., 2 этаж, ул. Героев Хасана, 1, окна пластиковые, счетчики на г/в и х/в.

Тел. 8-914-658-0951.

3 – комн. кв., ул. Блюхера, 10. Торг уместен.

Тел. 8-924-126-9325, 8-914-657-2466.

3 – комн. кв., ул. Ленинская, 68, 2 этаж, теплая, перепланировка узаконена. Или поменяю на кв. в г. Б – Камень. Рассмотрю любые варианты.

Тел. 8-914-689-4534, 8-908-974-8588, 48-1-04.

Земельный участок в п. Зарубино, в собственности 15 соток, на участке имеется капитальная хоз. постройка.

Тел. 8-914-738-0336.

Полдома в п. Рыбак, 2 жилых этажа, 6 комнат, водоснабжение, все надворные постройки, баня, гараж, большой сад.

Тел. 8-914-732-9290.

Одноэтажный деревянный дом, в жилом состоянии, 35 м2 + веранда 20 м2, в сельской местности, с огородом 0,4 га. Адрес, прописка, документы в собственности. Имеются хоз. постройки, колодец, все огорожено. Рядом речка, автотрасса, Раздольное, Хасан, на 143 км. ж/д станции. Удобно заниматься ЛПХ, предпринимательством. Торг уместен при осмотре. Недорого.

Тел. 8-924-249-4526, 8-952-084-2454.

Двухэтажный дом в р-не полиции, 344,7 м2, с коммунальными услугами, земля 21 сотка (выкуплена), в собственности, отопление автономное, 2 котла, один электрический, второй корейский на дровах, угле или диз. топливе. На территории сад, огород, баня с сауной, летние души, гараж, сарай, уличные туалеты. В доме два туалета, ванна. Цена договорная.

Обращаться по адресу: п. Славянка, ул. Водосточная, 2 или по тел. 8-953-217-5262.

2 – эт. лодочный гараж типа «Таун-Хаус», 70,8 м2, п. Славянка, ул. Веселая поляна, 8. Земля и строение оформлены в собственность, документы в наличии. Первый этаж – лодка (парус), рабочая зона. Второй этаж – полностью для проживания (камин, 2-ярусная кровать, кухня). Гараж продается со всем содержимым. Реальному покупателю торг. Возможна рассрочка платежа.

Тел. 8-924-328-1727 (WhatsApp), 8-914-697-5454.

Продам металлический гараж с погребом в п. Нерпа.

Тел. 8-914-710-1626.