Отдам пианино-гармоника в хорошие руки.
Тел. 8-914-656-1739.
Продам гусей (пара), возраст 1 год. Цена 3000 руб.
Тел. 8-914-067-7621.
Всесезонную резину, р-ры 175-60-16, б/у, протектор до 7 мм, 4500 руб.
Тел. 8-902-486-5798.
По умеренной цене.
1. Камуфляжный комплект («цифра») на мальчика, новый, р-р 42.
2. Берцы (высокие ботинки) нового уставного образца, кожа, р-р 39.
Тел. 8-902-486-5798.
Моноблок под холодильную камеру (-18 градусов).
Тел. 8-908-449-7099.
1. Стенд из экономпанели с накопителем. Размеры стенда 2 х 1,4 м. Размер накопителя 0,5 х 1,4 х 0,35 м.
2. Витрина-прилавок, цвет белый. Размеры 0,90 х 0,90 х 0,53 м.
3. Прилавки-витрины, 2 шт. Общая высота 1 м, высота накопителя 0,6 м., ширина 0,5 м., длина 1 м. Цвет накопителя коричневый.
4. Витрина для мелкого товара с моторчиком, крутящаяся. Закрывается.
Все по 1000 руб. Торг.
Тел. 8-914-671-2485.
Кухонная полка (изготовлена под заказ из дерева).
Тел. 8-914-656-1739.
Платье свадебное, р-р 46, корсет, пышная юбка (подъюбник 7 колец), чулки, перчатки, туфли, р-р 38.; 7000 руб.
Тел. 8-914-797-2963.
Морскую траву с доставкой. Недорого, для огорода и дачи (не будет водиться медведка и проволочник и тд). Пенсионерам скидка.
Тел. 8-914-737-4959.
Пиломатериалы от производителя. Брус, доска. Доставка по краю.
Тел. 8-924-528-7788.
Песок речной. Щебень бутовый. Чернозем. Доставка.
Тел. 8-902-524-1824.
Памперсы взрослые, №2, №3. Цена договорная.
Тел. 8-994-003-8160.