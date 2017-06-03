Недвижимость СДАМ №16 (03.06.17)



1 – комн. кв., ул. Героев Хасана, 21, 32 м2, ответственным и порядочным квартиросъемщикам. Кв. уютная, просторная, теплая, солнечная, меблированная. Есть все для проживания.

Тел. 8-914-710-1636, 8-914-795-2653.

Номера в гостевом доме «Натталика» посуточно!

Сутки – 1500 руб.

Почасовая – 2 часа – 600 рублей.

Номер с джакузи – 2500 руб.

Тел. 8-924-243-3434, 8-924-423-8109.

Магазин площадью 32 м2 на территории пляжа Маньчжурка на летний период (июнь-сентябрь) для реализации морепродуктов или сувениров.

Тел. 8-924-129-8920, 8-908-995-5922.