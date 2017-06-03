Требуются на работу №16 (03.06.17)



В парикмахерскую «Стиль» требуются парикмахер и косметолог.

Тел. 8-924-230-6565.

Требуется сотрудница в ломбард. Образование не ниже средне-специального, ответственная, порядочная, без вредных привычек.

Тел. 8-914-712-8083, 45-5-59. Резюме отправлять по адресу: v-phenix@mail.ru

Охранники, 4-6 разр., график работы суточный и дневной.

Тел. 8-994-000-4040

Требуется сторож-хозяйственник.

Тел. 8-914-738-0336.

В Морской порт в бухте Троицы требуются:

1. Специалист коммерческого отдела по срочному трудовому договору.

Требования: образование не ниже средне-специального, знание персонального компьютера на уровне уверенного пользователя, желательно базовое знание английского языка, опыт работы приветствуется.

2. Системный администратор.

Требования: знание серверных операционных систем Microsoft Windows Server 2008, 2012; знание пользовательских операционных систем Microsoft Windows Pro 8, 8.1; знание сопутствующих технологий Microsoft Server: DHCP, DNS, AD, GPO; знание «1С» на уровне «Пользователя»; умение работать с офисной техникой; знание и опыт работы с «компьютерным железом»; исполнительность.

3. Бухгалтер. Требования: образование не ниже средне-специального по специальности «Бухгалтерский учет», знание 1С на уровне уверенного пользователя, опыт работы от 1 года в должности бухгалтера-материалиста.

Резюме направлять на эл.адреса: raa@seampbt.ru, in@seampbt.ru.

Предоставляю подработку по гибкому графику бухгалтеру-калькулятору.

Тел. 8-914-654-7217 с 10 до 17.

Официанты на пляж Маньчжурка.

Тел. 8-902-066-2066.

Приглашаем на работу уборщицу. Ответственную, чистоплотную, без вредных привычек.

Тел. 8-914-738-0336.

Сиделка пожилому человеку.

Тел. 8-914-718-1505.

В пекарню требуется пекарь.

Тел. 8-924-124-9502.

Монтажники окон, балконов, натяжных потолков, кондиционеров. Звонить в рабочее время.

Тел. 8-914-738-0336.

В такси «Славянское» требуются водители.

Тел. 45-3-03.

Водители в такси «Новое».

Тел. 8-914-962-9669.