В парикмахерскую «Стиль» требуются парикмахер и косметолог.
Тел. 8-924-230-6565.
Требуется сотрудница в ломбард. Образование не ниже средне-специального, ответственная, порядочная, без вредных привычек.
Тел. 8-914-712-8083, 45-5-59. Резюме отправлять по адресу: v-phenix@mail.ru
Охранники, 4-6 разр., график работы суточный и дневной.
Тел. 8-994-000-4040
Требуется сторож-хозяйственник.
Тел. 8-914-738-0336.
В Морской порт в бухте Троицы требуются:
1. Специалист коммерческого отдела по срочному трудовому договору.
Требования: образование не ниже средне-специального, знание персонального компьютера на уровне уверенного пользователя, желательно базовое знание английского языка, опыт работы приветствуется.
2. Системный администратор.
Требования: знание серверных операционных систем Microsoft Windows Server 2008, 2012; знание пользовательских операционных систем Microsoft Windows Pro 8, 8.1; знание сопутствующих технологий Microsoft Server: DHCP, DNS, AD, GPO; знание «1С» на уровне «Пользователя»; умение работать с офисной техникой; знание и опыт работы с «компьютерным железом»; исполнительность.
3. Бухгалтер. Требования: образование не ниже средне-специального по специальности «Бухгалтерский учет», знание 1С на уровне уверенного пользователя, опыт работы от 1 года в должности бухгалтера-материалиста.
Резюме направлять на эл.адреса: raa@seampbt.ru, in@seampbt.ru.
Предоставляю подработку по гибкому графику бухгалтеру-калькулятору.
Тел. 8-914-654-7217 с 10 до 17.
Официанты на пляж Маньчжурка.
Тел. 8-902-066-2066.
Приглашаем на работу уборщицу. Ответственную, чистоплотную, без вредных привычек.
Тел. 8-914-738-0336.
Сиделка пожилому человеку.
Тел. 8-914-718-1505.
В пекарню требуется пекарь.
Тел. 8-924-124-9502.
Монтажники окон, балконов, натяжных потолков, кондиционеров. Звонить в рабочее время.
Тел. 8-914-738-0336.
В такси «Славянское» требуются водители.
Тел. 45-3-03.
Водители в такси «Новое».
Тел. 8-914-962-9669.