Недвижимость ПРОДАМ №17 (10.06.17)



Кв., 43 м2, комнаты раздельные, сантехника новая, счетчики на воду., ул. 50 лет Октября, 16, окна, балкон пластиковые.

Тел. 8-914-976-3554.

1 – комн. кв., п. Славянка, 5 этаж, без балкона, ул. 50 лет Октября, 10.

Тел. 8-914-321-6320, 8-914-688-2715.

2 – комн. кв., 2 этаж, 43,4 м2, ремонт, перепланировка, с мебелью и бытовой техникой.

Тел. 8-914-976-4625, 8-914-796-2595.

2 – комн. кв., п. Зарубино, ул. Нагорная, 6а.

Тел. 8-951-018-1565, 8-924-334-4211.

2 – комн. кв. в кирпичном доме, 1 этаж, евроремонт, титан, счетчики, wi-fi, железные двери, домофон.

Тел. 8-914-665-3380.

2 – комн. кв.

Тел. 8-908-462-2162.

2 – комн. кв., ул. Молодежная, 4, 2 этаж.

Тел. 8-914-656-7309.

2 – комн. кв., теплая, сухая, 1 МКР.

Тел. 8-914-968-4884.

2 – комн. кв., пгт. Славянка, ул. Героев Хасана, 3, с хорошим ремонтом, 2 этаж, новый кухонный гарнитур, можно с мебелью.

Тел. 8-924-249-0803.

2 – комн. кв., 2 МКР, 1 этаж.

Тел. 8-924-332-05-56

3-х комн. кв. в п. Славянка, ул. Молодёжная; 57 м2, автономное отопление, балкон застеклен, 4 эт.

Тел. 8-9039380909.

3 – комн. кв., 2 этаж, ул. Героев Хасана, 1, окна пластиковые, счетчики на г/в и х/в.

Тел. 8-914-658-0951.

4 – комн. кв., 5 эт., ул. 50 лет Октября, 16, цена 2500000 руб.

Тел. 8-914-966-3599, 8-924-129-3753.

Земельный участок в п. Зарубино, в собственности 15 соток, на участке имеется капитальная хоз. постройка.

Тел. 8-914-738-0336.

Земельный участок с индивидуальным деревянным жилым домом, хозпостройки, колодец. Рядом земли бывшего населенного пункта, оленесовхоза Гамов. На все имеются документы, в собственности, адрес, прописка. Огород 36 соток, огорожен. Место уединенное, благодатное. Рядом автотрасса на Краскино, Славянку, ж/д станцию Сухановка, р. Гладкая, охотничьи угодья. Удобно для ЛПХ и предпринимательства. Недорого, торг уместен при осмотре.

Тел. 8-952-084-2454, 8-924-249-4526, 8-924-249-4548.

Полдома в п. Рыбак, 2 жилых этажа, 6 комнат, водоснабжение, все надворные постройки, баня, гараж, большой сад.

Тел. 8-914-732-9290.

Двухэтажный дом в р-не полиции, 344,7 м2, с коммунальными услугами, земля 21 сотка (выкуплена), в собственности, отопление автономное, 2 котла, один электрический, второй корейский на дровах, угле или диз. топливе. На территории сад, огород, баня с сауной, летние души, гараж, сарай, уличные туалеты. В доме два туалета, ванна. Цена договорная.

Обращаться по адресу: п. Славянка, ул. Водосточная, 2 или по тел. 8-953-217-5262.

Продам металлический гараж с погребом в п. Нерпа.

Тел. 8-914-710-1626.