Недвижимость СДАМ №18 (17.06.17)



2- комн. кв. в центре посуточно.

Тел. 8-984-145-6059, 8-984-145-6058.

2 – комн. кв., меблированная, под пластик, на длительный срок.

Тел. 8-914-696-4827.

2 – комн. кв. на летний период для отдыхающих, с удобствами.

Тел. 8-914-668-1401.

Номера в гостевом доме «Натталика» посуточно!

Сутки – 1500 рублей.

Почасовая – 2 часа – 600 рублей.

Номер с джакузи – 2500 рублей.

Тел. 8-924-243-3434, 8-924-423-8109.

Магазин площадью 32 м2 на территории пляжа Маньчжурка на летний период (июнь – сентябрь) для реализации морепродуктов или сувениров.

Тел. 8-924-129-8920, 8-908-995-5922.