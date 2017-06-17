Срочно требуется официантка на сезонную работу в кафе, база отдыха «Славянка».
Тел. 8-902-052-8119.
В парикмахерскую «Стиль» требуются парикмахер (мужской зал, женский зал) и косметолог.
Тел. 8-924-230-6565.
Требуется сотрудница в ломбард. Образование не ниже средне-специального, ответственная, порядочная, без вредных привычек. Тел. 8-914-712-8083, 45-5-59.
Резюме отправлять по адресу: v-phenix@mail.ru
Продавцы в магазин продовольственных товаров на берег моря с. Рязановка (б. Бойсмана). В кафе-бар шашлычник, повар, бармены. На сезонную работу. Проживание и питание предоставляется.
Тел. 8-914-726-3646.
Официанты на пляж Маньчжурка.
Тел. 8-902-066-2066.
Требуется сторож-хозяйственник.
Тел. 8-914-738-0336.
На СПК «Черноморец-34» Славянского СРЗ требуется сменный механик.
Тел. 8-914-070-2375.
В порт Зарубино требуется специалист по экспедированию грузов. Требования: образование не ниже средне-специального, знание персонального компьютера на уровне уверенного пользователя, знание английского языка и опыт работы приветствуются.
Резюме направлять на эл.адрес: bae@seampbt.ru
Приглашаем на работу уборщицу. Ответственную, чистоплотную, без вредных привычек.
Тел. 8-914-738-0336.
Сиделка пожилому человеку.
Тел. 8-914-718-1505.
Монтажники окон, балконов, натяжных потолков, кондиционеров. Звонить в рабочее время.
Тел. 8-914-738-0336.
В такси «Славянское» требуются водители.
Тел. 45-3-03.
Водители в такси «Новое».
Тел. 8-914-962-9669.