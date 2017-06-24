Барахолка ПРОДАМ №19 (24.06.17)



Продам гусей (пара), возраст 1 год. Цена 3000 руб.

Тел. 8-914-067-7621.

Всесезонную резину, р-ры 175-60-16, б/у, протектор до 7 мм, 4500 руб.

Тел. 8-902-486-5798.

По умеренной цене.

1. Камуфляжный комплект («цифра») на мальчика, новый, р-р 42.

2. Берцы (высокие ботинки) нового уставного образца, кожа, р-р 39.

Тел. 8-902-486-5798.

Водонагреватель «Polaris», 2000 руб.; навигатор для автомашины с картами городов, 2000 руб.; смартфон «Lenovo», новый, в упаковке, с инструкцией и паспортом.

Тел. 8-984-145-2047.

Многофункциональную полку – можно под телевизор и т д.; пылесос Корея LG, моющий, чистящий; вещи на девочку, разные – платья, пальто, куртка, сапоги, на 2-10 лет; вещи женские, р-р 44-48; картина «Водопад» музыкальная с подсветкой; гейзер для нагрева воды; коллекция кукол Барби.

Тел. 8-914-334-3047.

1. Стенд из экономпанели с накопителем. Размеры стенда 2 х 1,4 м. Размер накопителя 0,5 х 1,4 х 0,35 м.

2. Витрина-прилавок, цвет белый. Размеры 0,90 х 0,90 х 0,53 м.

3. Прилавкок-витрина, 1 шт. Общая высота 1 м, высота накопителя 0,6 м., ширина 0,5 м., длина 1 м. Цвет накопителя коричневый.

4. Витрина для мелкого товара с моторчиком, крутящаяся. Закрывается.

За все символически 1000 руб. Торг.

Тел. 8-914-671-2485.

Морскую траву с доставкой. Недорого, для огорода и дачи (не будет водиться медведка и проволочник и тд). Пенсионерам скидка.

Тел. 8-914-737-4959.

Пиломатериалы от производителя. Брус, доска. Доставка по краю.

Тел. 8-924-528-7788.

Песок речной. Щебень бутовый. Чернозем. Доставка.

Тел. 8-902-524-1824.

Памперсы взрослые, №2, №3. Цена договорная.

Тел. 8-994-003-8160.