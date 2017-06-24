Недвижимость СДАМ №19 (24.06.17)



1 – комн. кв., ул. Чкалова, русской семье на длительный срок. Все необходимое для проживания имеется. Цена 13000 руб. – свет, вода, ТВ. Залог 5000 руб.

Тел. 8-908-461-8276.

1 – комн. кв., посуточно, есть все для комфортного проживания.

Тел. 8-984-145-2047.

2 – комн. кв. на летний период для отдыхающих, с удобствами.

Тел. 8-914-668-1401.

Номера в гостевом доме «Натталика» посуточно!

Сутки – 1500 рублей.

Почасовая – 2 часа – 600 рублей.

Номер с джакузи – 2500 рублей.

Тел. 8-924-243-3434, 8-924-423-8109.

Магазин площадью 32 м2 на территории пляжа Маньчжурка на летний период (июнь – сентябрь) для реализации морепродуктов или сувениров.

Тел. 8-924-129-8920, 8-908-995-5922.